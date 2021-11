«Die Superzwillinge» kommen auch in der zweiten Woche nicht aus den Startlöchern

Quotennews

Mit der Show und einer anschließenden Folge von «Princess Charming» fiel VOX an diesem Abend somit weit hinter die Konkurrenz zurück.



VOX startete vergangene Woche mit der neuen Show. Für das Format sind verschiedene Zwillingspaare eingeladen, die ihren Teamgeist sowie ihr Durchhaltevermögen unter Beweis stellen müssen. Am gestrigen Abend musste die sechs Meter hohe Zwillingsbrücke mit Teamwork gemeinsam überquert werden. Der Auftakt des neuen Formats verlief verhalten vor 0,63 Millionen Fernsehenden, was nur schwachen 2,3 Prozent Marktanteil entsprach. Die 0,28 Millionen Jüngeren sicherten sich eine maue Quote von 4,4 Prozent.Nach diesem mageren Auftakt hatte der Sender sicherlich auf eine Verbesserung in der zweiten Woche gehofft. Stattdessen wurde mit einer Reichweite von 0,56 Millionen Menschen jedoch ein Rückgang verzeichnet. Dies hatte eine ernüchternde Sehbeteiligung von nur 2,0 Prozent zur Folge. Im Gegensatz dazu ging es mit 0,31 Millionen Umworbenen jedoch leicht aufwärts. Hier ließ sich ein mäßiger Marktanteil von 4,8 Prozent ermitteln.Weiter ging es mit der Datingshow, in der die 30-jährige Irina auf der Suche nach der großen Liebe ist. Schon in der Vorwoche wurde das Format zwei Stunden nach hinten verschoben, wodurch zuletzt das Interesse noch weiter sank. Mit 0,29 Millionen Zuschauern war der Marktanteil von mickrigen 1,4 Prozent genauso klein wie in der Vorwoche. Die 0,18 Millionen Werberelevanten steigerten sich hingegen von miesen 2,6 auf niedrige 3,5 Prozent Marktanteil.