«Steirertod» steckt «Giovanni Zarrella» in die Tasche

Quotennews

Der ARD-Krimi «Lankrimi: Steirertod» lief gestern deutlich besser als die ZDF-Show Die zweite «Zarrella»-Show lief besser, jedoch nicht besser als die Konkurrenz.

Im öffentlich-rechtlichen Quoten-Vergleich konnte sich gestern das Erste über einen Doppel-Sieg freuen. Sowohl die «Tageschau» um 20 Uhr als auch die Primetime setzte sich vor das ZDF . Das News-Format um acht generierte 5,56 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 20,7 Prozent, während es in der Primetime zu noch besseren 5,85 Millionen reichte. Der Marktanteil sprach ab 20:15 Uhr schließlich von 20,4 Prozent. Die Ergebnisse aus der werberelevanten Altersgruppe zwischen 14 und 49 Jahren spricht jedoch eine etwas andere Sprache.Hier war Giovanni Zarrella mit seiner «Giovanni Zarrella Show» deutlich erfolgreicher als die ARD-Krimi-Konkurrenz. Lediglich 0,49 Millionen schalteten den «Steirertod» ein, während 0,61 Millionen beim Zweiten und Zarrella landeten. In Marktanteilen gedacht reichte es beim Ersten zu 7,4 Prozent und beim Zweiten zu 9,4 Prozent. Die Kategorie der 14- bis 49-Jährigen dominierten an diesem Samstagabend jedoch klar andere Sender.Sowohl «red.» also auch «The Masked Singer» zeigten gestern Top-Werte, wobei auch die «Tagesschau» sich zeigte. Das ProSieben-Magazin nach der Primetime generierte, bzw. hielt noch, 1,76 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 11,5 Prozent. Hiervon waren 0,85 Millionen aus der jüngeren Zuschauerschaft. (MA: 19,8 %) Die einzigen beiden Formate, die die 1-Million-Marke knacken sollten, waren damit die «Tagesschau» und das Sing-Format aus Unterföhring. Bei der Nachrichten-Sendung reichte es mit 1,13 Millionen zu 19,0 Prozent Marktanteil, während «The Masked Singer» mit 1,61 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 25,1 Prozent komplett dominierte.