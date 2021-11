VOX beendet «biete Rostlaube, suche Traumauto»

TV-News

Die kommende Staffel wird die letzte Reihe der Sonntagvorabend-Sendung mit Panagiota Petridou sein.

Am kommenden Sonntag, 21. November, startet um 18:15 Uhr eine neue Staffel der VOX-Sendung, die seit über zehn Jahren Teil des Programms des Kölner Senders ist. Die sieben neuen Folgen – moderiert von Panagiota Petridou – werden gleichzeitig auch die letzten sein, wie VOX heute bestätigte. Damit ist nach weit über 100 Episoden Schluss für die Sendung, die zuletzt teilweise gute Werte einfuhr. Im Frühsommer strahlte VOX drei neue Folgen aus, die in der Spitze 1,22 Millionen Zuschauer unterhielten. Die Quoten in der Zielgruppe bewegten sich zwischen leicht unterdurchschnittlichen 5,9 Prozent und guten 8,7 Prozent.„Nach mehr als zehn Jahren auf der Überholspur, über 120 Sendungen und neun sehr erfolgreichen Staffeln, haben wir uns nun mit allen Beteiligten gemeinsam dazu entschieden, keine weiteren Folgen von «biete Rostlaube, suche Traumauto» zu produzieren“, erklärt VOX-Chefredakteur Marcel Amruschkewitz. „Dem gesamten Team von Sony und VOX möchte ich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich danken. Sie alle haben mit viel Leidenschaft und Herzblut für den steten Erfolg der Sendung gesorgt. Vor allem aber möchte ich auch Panagiota Petridou meinen großen Dank aussprechen. Mit ihrer schlagfertigen, taffen und liebenswerten Art und ihrem unglaublichen Verkaufstalent hat sie das Herz der Zuschauenden im Sturm erobert und zahlreichen Menschen zum Traumauto verholfen. Ab dem 21. November gibt Jota für die letzten Folgen «biete Rostlaube, suche Traumauto» noch ein letztes Mal Vollgas – wir freuen uns sehr darauf und wünschen dir, liebe Jota, alles Gute für deine zukünftigen Projekte.“„Ich hatte nie das Gefühl eine Sendung zu drehen. Es war eher so, dass eine Kamera bei meiner Arbeit mitlief“, äußert sich Petridou zum Aus der Sendung. „In zehn Jahren «biete Rostlaube, suche Traumauto» hat man mich immer einfach machen lassen und mich hat es so glücklich gemacht, ein so tolles Team um mich zu haben. Außerdem konnte ich den Menschen am Fernseher Einblicke in die Autowelt geben und den Menschen mit den Autos helfen – das war für mich immer das Größte. Danke an VOX und auch an die Produktionsfirma Sony. Abschließend bleibt mir eigentlich nur zu sagen ‚Sorry fürs harte Feilschen, da kann ich nichts für, ist angeboren.‘“