Diese Promis machen bei «Ninja Warrior Germany» mit

TV-News

Im Dezember gehen 19 prominente Kandidaten beim Ninja-Warrior-Parcours an den Start, um möglichst viel Geld für die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ zu sammeln.

RTL hat für den zweiten Advent, 12. Dezember, eine weitere Prominenten-Ausgabe der Freitagabend-Showangekündigt, die um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Darin treten 19 prominente Kandidaten an, um möglichst viel Geld für die RTL-Stiftung „Ein Herz für Kinder“ zu sammeln. Der Kölner Sender hat nun die Namen veröffentlicht, die sich in zwei Runden beweisen dürfen.Demnach treten die ehemalige Fußballschiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb, die Reality-TV-Darsteller Irina Schlauch, Calvin Kleinen, Filip Pavlovic und Manuel Flickinger, die Ex-Fußballprofis Kevin Großkreutz und Thorsten Legat, San Diego Pooth, die Sängerinnen Sandy Mölling und Jasmin Wagner, Content Creator Michele Gwozdz, Ex-Beachvolleyballer Julius Brink, die ehemaligen Skispringer Martin Schmitt und Sven Hannawald, der Ex-Handballer Pascal Hens und Partysänger Mickie Krause sowie die Moderatorinnen Cathy Hummels, Julia Scharf und Angela Finger-Erben an den Start. Da Finger-Erben Angst vor den Chaos-Bällen hat, darf sie – sollte sie ins Wasser fallen – die „Last Woman Standing“ Stefanie Noppinger als Joker ziehen, die dann für sie den Parcours zu Ende machen würde.Jeder Promi darf zweimal versuchen den Parcours zu durchqueren, wobei alle Hindernisse für die Promi-Variante etwas einfacher gemacht wurde als in der regulären Show. Für jedes bezwungene Hindernis in Runde eins erspielen die Promis 1.000 €. 1.000 € extra werden ausgezahlt, wenn man bei der Ring-Jagd den Silbernen Ring fängt. In Runde zwei gibt es pro geschafftem Hindernis 1.500 €, und am Mount Midoriyama in Runde 3 kann man pro Markierung nochmal 1.000 € erspielen. Diesen dürfen aber nur die drei besten Athleten aus den ersten beiden Runden erklimmen.Die von RTL Studios produzierte Show wird am 12. Dezember um 20:15 Uhr ausgestrahlt.