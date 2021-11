Sportcheck

Nach Football kommen weitere US-Sportarten ins Free-TV, denn Sport1 hat sich Baseball-Rechte und ProSieben Maxx NHL-Rechte gesichert. Dazu blickt Sky auf die Fußball-WM in Katar voraus.

Die Sport-Highlights der nächsten Tage:

heißt ab diesen Montag eine regelmäßige Sendung in den Sky Sport News – jeweils eine halbe Stunde lang. Deutschland hatte sich ja länger schon für die nächsten Fußball-Weltmeisterschaften im Winter 2022 qualifiziert. Seit Sonntag und dem Sieg in Armenien ist die Runde abgeschlossen. Bundestrainer Hansi Flick und das Team werden nun von den beiden Reportern Marc Behrenbeck und Uli Köhler auf dem Weg nach Katar und auch während des Turniers begleitet. Sky wirft auch einen Blick hinter die Kulissen des Gastgeberlandes. Los geht´s diesen Montag um 15.00 Uhr mit Experte Didi Hamann. Der zweite Sendetermin ist der 21. Dezember.Es gibt auch hierzulande genügend Fans der Major League Baseball (MLB). Sport1 nimmt sich dem nun an und zeigt ab 2022 bis ins Jahr 2026 live im Pay-TV auf Sport 1+ sowie auf der neuen Multisport-Streaming-Plattform um die 500 Spiele pro Saison. Ausgewählte Partien laufen auch im Free-TV, die Rede ist von mindestens 15 Matches. Immerhin hat auch Deutschland mit dem aus Berlin stammenden Right Fielder Max Kepler bei den Minnesota Twins und dem Dormagener Pitcher Markus Solbach von den Los Angeles Dodgers zwei prominente Akteure in der MLB. Ziel ist es, die Sportart noch bekannter zu machen. Die nächste Saison startet am 31. März mit dem so genannten Opening Day. Ab Oktober beginnt dann die heiße Phase. Zudem wird es ein wöchentliches Highlight-Magazin mit dem Titelgeben.Was macht man, wenn man in einem Fußballstadion steht oder sitzt? Normalerweise Fußball schauen und sein Team anfeuern, klar. Zunehmend aber wird es immer wichtiger, dass der Fan sein Smartphone dabei hat. Mit der „Sky 5G Multiview App" bringen Vodafone und Sky nun Live-Features auf die Smartphones der Stadionbesucher. Damit ist es für Sky-Abonnenten möglich, strittige Szenen sofort auf dem Handy durch Live-Bilder aus mehreren Kameraeinstellungen zu analysieren. Getestet wurde die App jüngst beim Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund.Es ist noch ein Weilchen hin. Aber von der U20-Eishockey-WM vom zweiten Weihnachtsfeiertag an bis 5. Januar 2022 in Kanada wird Magenta TV, soviel ist jetzt schon bekannt, alle Spiele der Deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaft zeigen und auch live die K.O.-Phase ab dem Viertelfinale. Los geht´s am 26. Dezember um 20.00 Uhr unserer Zeit mit der Partie gegen Finnland. Kanada, Tschechien und Österreich sind die weiteren Gegner. Um weiter zu kommen, muss Deutschland Vierter werden. Dazu dürfte die Partie an Silvester, um 20.30 Uhr, gegen Österreich mutmaßlich entscheidend sein. Titelverteidiger USA, Russland, Schweden, Schweiz und die Slowakei bilden die andere Gruppe. Gespielt wird in Edmonton und Red Deer. Zudem zeigt Magenta TV in der Weihnachtszeit auch noch über 40 Live-Partien aus der DEL. Inklusive des Wintergames der Kölner Haie gegen Adler Mannheim am 1. Januar 2022 ab 19.15 Uhr aus dem Rhein Energie-Stadion.Es dauert zwar noch bis Ende Februar. Doch ab dem 27. Februar 2022 zeigt ProSieben Maxx Eishockey-Partien der NHL, der National Hockey League aus Nordamerika, live und exklusiv im deutschen Free-TV. Bis zu 18 Partien sind angekündigt aus der späteren Phase der bereits laufenden regulären Saison und aus den anschließenden Play-Offs um den Stanley Cup. Doch schon jetzt laufen auf dem Sender und auch auf ProSieben sowie auf ran.de Highlight-Zusammenfassungen der NHL-Spiele. Eishockey ersetzt ab Ende Februar die Übertragung der Football-Partien aus der NFL. In Nordamerika spielen mit unter anderem Leon Draisaitl, Tim Stützle, Thomas Greiss und Philipp Grubauer echte Stars aus Deutschland.* Montag, 20.00 Uhr: Grand Slam (Darts aus Wolverhampton, Sport1)* Montag, 20.45 Uhr: u.a. Österreich - Moldawien (Fußball, WM-Qualifikation, DAZN)* Montag, 21.00 Uhr: ATP Nitto Finale (Tennisturnier der Herren aus Turin, Sky)* Montag, 23.15 Uhr: Heimspiel (Sportmagazin, Hessen)* Dienstag, 17.45 Uhr: Deutschland - San Marino (Fußball, EM-Qualifikation der U21, ProSieben Maxx)* Dienstag, 19.25 Uhr: Adler Mannheim - Frölunda HC (Eishockey, Champions League, Achtelfinale, Sport1)* Dienstag, 20.30 Uhr: FC Bayern München - Fenerbahce Ülker (Basketball, Euroleague, Magenta TV)* Dienstag, 20.45 Uhr: Bosnien-Herzegowina - Ukraine (Fußball, WM-Qualifikation, DAZN)* Mittwoch, 14.00 Uhr: Champion of Champions (Snooker, DAZN)* Mittwoch, 18.45 Uhr: TSG Hoffenheim - FC Barcelona (Fußball, Champions League der Frauen, DAZN)* Mittwoch, 19.30 Uhr: ratiopharm Ulm - ASP Promitheas (Basketball, Euro Cup, Magenta TV)* Mittwoch, 22.10 Uhr: Wrestling (WWE Raw, ProSieben Maxx)* Donnerstag, 13.30 Uhr: GolfTV Weekly (Magazin, Eurosport)* Donnerstag, 18.45 Uhr: THW Kiel - Aalborg (Handball, Champions League, Servus TV)* Donnerstag, 19.05 Uhr: u.a. Rhein-Neckar-Löwen - GWD Minden (Handball, Bundesliga Sky)* Donnerstag, 20.30 Uhr: FC Bayern München - Panathinaikos Athen (Basketball, Euroleague, Magenta TV)* Freitag, 03.00 Uhr: Denver Nuggets - Philadelphia 76ers (Basketball, NBA, DAZN)* Freitag, 18.30 Uhr: SC Potsdam - USC Münster (Volleyball, Bundesliga der Damen, Sport1)* Freitag, 20.30 Uhr: FC Augsburg - Bayern München (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Samstag, 10.00 Uhr: Rodeln (Weltcup der Doppelsitzer in Yanqing/China, ARD)* Samstag, 10.20 Uhr: Slalom der Damen (Ski, alpin, Weltcup, Eurosport)* Samstag, 14.00 Uhr: Eintracht Braunschweig - Türkgücü München (Fußball, 3. Liga. NDR und BR)* Samstag, 15.15 Uhr: Zweier-Bob (Weltcup aus Innsbruck-Igls, ARD)* Samstag, 15.45 Uhr: Skispringen (Weltcup aus Nizhny Tagli, Russland, ARD)* Samstag, 18.00 Uhr: Löwen Braunschweig - Riesen Ludwigsburg (Basketnall, Bundesliga, Sport1)* Samstag, 20.30 Uhr: Werder Bremen - Schalke 04 (Fußball, 2. Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 07.30 Uhr: European Tour (4. Tag der DP World Tour Championship im Golf aus Dubai, Sky)* Sonntag, 12.15 Uhr: Rallye Monza (Motorsport, letzter WM-Lauf, Servus TV)* Sonntag, 14.00 Uhr: Grand Slam (Darts aus Wolverhampton, Sport1)* Sonntag, 15.00 Uhr: Großer Preis von Katar (Formel 1-Grand Prix, Sky)* Sonntag, 17.00 Uhr: EHC München - Augsburger Panther (Eishockey, DEL, Sport1)