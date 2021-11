9 Monate nach Streamingstart: VOX holt «8 Zeugen» ins Free-TV

TV-News

Alexandra Maria Lara ist seit Ende März als Rechtspsychologin und Gedächtnisforscherin Dr. Jasmin Braun bei RTL+ zu sehen, Mitte Dezember zeigt VOX die achtteilige Serie.

VOX hat die Free-TV-Premiere der Krimi-Serieangekündigt, deren Debüt schon einige Zeit zurück liegt. Bereits seit Ende März ist die mit Alexandra Maria Lara besetzte Serie beim Streamingdienst RTL+ verfügbar, der damals noch TVNow hieß. Die achtteilige Reihe ist inspiriert von der Arbeit der Rechtspsychologin und Bestsellerautorin Dr. Julia Shaw und erzählt eine „hochemotionale Geschichte über die Macht unserer Erinnerungen“, so der Sender. VOX zeigt alle 25-minütigen Folgen am 15. Dezember ab 20:15 Uhr am Stück.Die von der UFA Fiction produzierte Serie handelt von der Entführung der zehnjährigen Emma aus einem gutbesuchten Naturkundemuseum. Da es keine Lösegeldforderungen gibt, setzt der Vater der Entführten, ein prominenter Politiker (Johann von Bülow), auf die Unterstützung der Rechtspsychologin und Gedächtnisforscherin Dr. Jasmin Braun (Alexandra Maria Lara), da der Schlüssel für den Fall in den Erinnerungen der Zeugen zu liegen scheint. Jede einzelne Folge widmet sich in einer kammerspielartigen Anordnung einem Zeugen der Entführung. Der Zuschauer begibt sich mit Dr. Jasmin Braun in das Labyrinth der Zeugen-Erinnerungen und nähert sich Folge für Folge den wahren Hintergründen der Entführung der kleinen Emma, ohne sich je sicher zu sein, dass der richtige Weg schon erkennbar ist.In weiteren Rollen sind Ralph Herforth als Einsatzleiter Robert Dietz sowie Cecie Chuh als Kriminalbeamtin Nadine Schröder und Hannes Wegener als Jasmin Brauns Schwester zu sehen. In Episodenrollen treten Nilam Farooq, Hanna Plaß, Rauand Taleb, Milena Tscharntke, Sylvester Groth und Ursula Werner auf. Christian Rohde zeichnete als Produzent und Creator der Serie verantwortlich, Producerin war Viktoria Barkhausen. Die Regie hat Jörg Lühdorff übernommen, der ebenfalls als Creator fungierte und gemeinsam mit Janosch Kosack die Drehbücher verfasste.„Ich war sofort Feuer und Flamme“, sagt Hauptdarstellerin Alexandra Maria Lara. „Das komplexe Thema, das die Grundlage unserer Geschichte bildet, hat mich auch persönlich sofort fasziniert: Eine Entführung, 8 Zeugen und eine Rechtspsychologin – unsere Geschichte hat einen klaren Aufbau. Einerseits zeigen wir kammerspielartige Verhöre, in denen die Zeugen Dinge von sich preisgeben, die sie selbst überraschen. Andererseits ist da der Druck, das Leben eines Kindes retten zu wollen. Dadurch lässt die Spannung nie nach und sowieso kommt in unserer Geschichte alles anders als gedacht.“