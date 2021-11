Anja Koebel verlässt «MDR um 4»

Köpfe

13 Jahre war die Moderatorin im Nachmittagsprogramm des MDR zu sehen gewesen, kurz vor Weihnachten wird damit Schluss sein. Sie wird künftig verstärkt als Coach arbeiten.

Der MDR hat am Montagmorgen bestätigt, dass Moderatorin Anja Koebel als Moderatorin der Nachmittagssendungaufhören wird. Demnach wird sie ihre letzte Sendung am 17. Dezember präsentieren. Koebel war seit 2008 Teil des Nachmittagsprogramms des öffentlich-rechtlichen Senders. Damals fing sie bei «MDR um 2» an, bevor sie 2014 zu «MDR um 4» wechselte.„Ich habe in der Redaktion viele wunderbare Jahre arbeiten dürfen, das war mir eine große Freude und Ehre. Für das Vertrauen des Teams in mich bin ich sehr dankbar. Aber jetzt ist es Zeit für Neues!", erklärt Koebel in einer Mitteilung. Die 53-Jährige wird künftig als Moderations-Coach arbeiten und sich verstärkt ihrem Ehrenamt in der Palliativmedizin und Hospizarbeit widmen. Aber auch dem MDR bleibt sie erhalten. Koebel wird im Wechsel mit ihren Kollegen das Regional-Format «MDR Sachsenspiegel» moderieren.„Anja hat mit ihren klugen und einfühlsamen Interviews die Sendung geprägt und uns mit ihrer fröhlichen und freundlichen Art vor und hinter der Kamera bereichert", sagt Redaktionsleiterin Stefanie Undisz. „Wir drücken ihr alle fest die Daumen für ihre neuen Pläne und wünschen ihr alles Gute." Zur Nachfolge der Moderatorin sagt die Redaktionsleiterin: „Wir schauen in aller Ruhe. Mit René Kindermann und Peter Imhof haben wir zwei beliebte und kompetente Moderatoren, die erstmal zu zweit durch die erfolgreiche Sendung am MDR Nachmittag führen werden."