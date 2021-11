Peacock dreht Barney-Dokumentation

US-Fernsehen

Auch in Deutschland war der Dinosaurier mehrere Jahre zu sehen.

Die Produktion einer dreiteiligen Dokumentation über Barney den Dinosaurier hat bei Peacock begonnen, wie der Streamingdienst am Montag bekannt gab. Das Projekt wird sich mit dem kometenhaften Aufstieg von Barney befassen, der geliebten Kinderfigur, die die Herzen von Millionen von Kindern eroberte und dann zur Zielscheibe von Hass und Wut in der Popkultur, im frühen Internet und auf Spielplätzen in aller Welt wurde. Der Film stammt von Scout Productions und Tommy Avallone."Wir sind begeistert, mit dem Team von Scout Productions zusammenzuarbeiten, um diese dreiteilige Serie zu Peacock zu bringen", sagte Rod Aissa, Executive Vice President of Unscripted Content bei NBCUniversal Television & Streaming. "Diese Dokumentation wird das Publikum fesseln, so wie es Barney über die Jahre hinweg getan hat."Mit exklusiven Interviews und Archivmaterial bietet die dreiteilige Dokumentation Berichte aus erster Hand über das Phänomen Barney, von den Darstellern und der Crew bis hin zu den schärfsten Kritikern.