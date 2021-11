Tanja Lanäus erweitert «Sturm der Liebe»-Cast

TV-News

Mitte Januar soll die Schauspielerin in der Rolle der Yvonne Klee zum ersten Mal zu sehen sein.

Die ARD hat ein neues Cast-Mitglied bei der täglichen Nachmittagstelenovelaangekündigt. Ab Folge 3753, die voraussichtlich am 11. Januar ausgestrahlt wird, erweitert Tanja Lanäus das Ensemble der Bavaria-Fiction-Produktion, die immer werktags um 15:10 Uhr zu sehen ist. Sie übernimmt die Rolle der Yvonne Klee, die ein handfestes Problem hat, wie es in der Ankündigung heißt. Klee hat bei ihrem Ex- Lover hohe Kreditkartenschulden und muss das Geld innerhalb kürzester Zeit auftreiben. In der Hoffnung, über Erik (Sven Waasner), den Vater ihrer Tochter Josie (Lena Conzendorf), an das Geld zu kommen, stattet sie Josie einen Besuch im "Fürstenhof" ab.Das Problem: Tochter Josie und Mutter Yvonne haben ein sehr kompliziertes Verhältnis, da Josie einen Großteil ihrer Kindheit bei ihrer Oma verbrachte. Der Grund: Yvonne träumte immer davon, einen reichen Mann zu heiraten, der ihr ein Leben ermöglicht, das sie sich mit ihrer unsteten Art nie finanzieren könnte. Obwohl sie ihre Tochter liebt, störte die Verantwortung für ein kleines Kind ihren Plan. Im "Fürstenhof" macht Yvonne Erik Avancen, er lässt sie aber abblitzen, getreu dem Motto: Ein Schlitzohr erkennt ein anderes, wenn es vor ihm steht. Aber so schnell gibt Yvonne nicht auf und findet schon bald ein neues Objekt der Begierde.„Der «Sturm» ist wirklich ein Herzensprojekt für mich. Ich liebe die Herausforderung einer täglichen Serie, ich habe ja schon in einigen mitgespielt und das Team ist ein ganz besonders liebes und lustiges, in dem ich mich jetzt schon unglaublich wohlfühle", erklärt Tanja Lanäus zu ihrem Engagement bei «Sturm der Liebe». „Auch wenn Yvonne ein wenig skurril daherkommt und für meinen Geschmack ihr Leben manchmal zu abenteuerlich bestreitet, ist sie insgesamt eine liebenswerte, amüsante Frau mit dem Herz am rechten Fleck“, verrät Lanäus über ihre Rolle. Die Schauspielerin bringt bereits einiges an Soap-Erfahrung mit, denn Lanäus wurde durch die Serie «Verbotene Liebe», in der sie von 2000 bis 2003 die Rolle der Jule Roth übernahm, bekannt. Es folgten zahlreiche Fernsehproduktionen wie «112-Sie retten dein Leben», «Alles was zählt», «Lena – Liebe meines Lebens» und «Hotel Verschmitzt».