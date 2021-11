Greta Bums und das Koks der Kinder

Hingeschaut

So war das Debüt von «echt jetzt?! – mit Ilka Bessin».

Der knalle-rosafarbene Zucker-Bonbon ist wieder da. Cindy aus Marzahn heißt freilich schon ganz lange nur noch Ilka Bessin und schaut zum Glück auch nicht mehr gekünstelt doof aus. Seit Montag läuft auf RTL täglich bis Donnerstag ab 15 Uhr ihre laut Sender Comedy-Info-Verbrauchershow. Michael Horling schaute beim Start genau hin.Was ist das? Was Lustiges gepaart mit Wissenswertem? Aufklärung über Sachen, aber zum Lachen? Die Show startet mit der auf Überkomisch gemachten Geschichte über zwei Jungs, die eine gesunde Limonade auf den Markt brachten, diese aber nicht Limonade nennen dürfen, weil sie zu wenig Zucker enthält, das "Koks der Kinder", wie es heißt.Nun gut, das Thema ist ja nicht sonderlich neu, dass sieben Prozent ungesunde Süße vorgeschrieben sind, damit das Erfrischungsgetränk "Limo" heißen darf. Wenn nicht, dann sind Warnhinweise notwendig. Kein wirklich sensationelles Ding zum Auftakt, angesichts der Ankündigung, Comedienne Bessin nehme "die größten Absurditäten in unserem Land auseinander".Fängt RTL so verloren gegangene Zuschauer am Nachmittag wieder ein? Mit Limonade als Catcher zur Kaffee- und Kuchen-Zeit? "Bei Ilka" heißt der Shop, in dem die Moderatorin ein bisschen Publikum eingeladen hat. Um laute Sender "über Auswüchse der Bürokratie" zu berichten und "verbraucherjournalistisch die neuesten Produkte und Erfindungen der Industrie" zu testen.Aber braucht Deutschland verbraucherjournalistisches Augenzwinkern in eine der letzten hellen Stunden des Herbst-Nachmittags? Welche Chance hat "Humor mit aufklärerischem Anspruch"? Gut, Mario Barth macht sowas ja auch. Sogar im Abendprogramm. Mit durchaus ordentlichen Quoten. Und ebenso Beiträgen zu Steuerverschwendung. Auch das ist ein Thema bei Ilka.Zurück zum weißen Pulver. Okay, klar: Auch im gesunden Salat aus dem Supermarkt oder im kleinen Smoothie befinden sich auch zu viel Zucker. Für die Stabilität und den Geschmack. RTL-Zuseher wissen das erst seit diesem Montag. Eigentlich ist´s ein eher trauriges Thema.Die Gästen im Laden-Studio grinsen, die Lacher kommen trotzdem vom Band. Dabeisein ist alles und macht Freude. Auch wenn es ein bisschen wirkt wie Berliner Nischenfernsehen aus der Nebenstraße. Doch der Knaller von Show eins, Staffel eins, kommt ja erst noch.Edeka-Marktleiter Hans Wilhelm heißt mit Nachnamen Fick. Boah, Hammer! "Der beste Fick im Norden" hat sich der Chef als Werbeslogan für die T-Shirts seiner Mitarbeiter ausgedacht. Und damit ab ins Fernsehen!Schmunzeln ist erlaubt. Aber ist das den Besuch einer Rechtsanwältin im Studio wert? Und die Frage, ob der Azubi so ein Shirt tragen muss? Es gab mal einen Fußballer mit diesem Namen, da schrieb sogar eine seriöse Zeitung nach seinen drei Toren in einem Spiel vom "Fick-Festival"...Ilka Bessin erwähnt Greta Bums und fragt in die kleine Studio-Runde nach ähnlichen Erfahrungen. So richtig weiß keiner was, also erwähnt die Moderatorin den Schreiner, der sich weigerte, Kettensägen-Handschuhe zu tragen und der nun keine zehn Bier mehr auf einmal bestellen kann. Vor lauter Lachen bleibt fast die Sahnetorte im Hals stecken.Mit langen Fingern kann einem in der Altenpflege gekündigt werden, auch nicht regelmäßiges Duschen kann zum Verlust des Arbeitsplatzes führen. Ein Handy am Arbeitsplatz aufladen ist hingegen erlaubt. Again what learned!«echt jetzt?! mit Ilka Bessin» ist zugeben recht kurzweilig, geht schnell vorbei und tut nicht weh. Blöde für RTL freilich, wenn die Zuschauer bei zu viel Kaffeegenuss die Werbepausen nutzen zum Toilettengang. Aber immerhin: Denn Kaffee trinken sie seit Montag ohne Zucker!