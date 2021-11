«Costa Concordia»: Sky zeigt Doku über Schiffsunglück Mitte Januar

TV-News

Am zehnten Jahrestag der Kollision des Kreuzfahrtschiffes mit einem Felsen zeigt Sky die mit Zeitsprung Pictures und Rai Documentari produzierte Doku.

Der Pay-TV-Sender Sky hat einen Ausstrahlungstermin für die eigenproduzierte Dokumentationgefunden. Der in Zusammenarbeit mit Zeitsprung Pictures und Rai Documentari entstandene Film wird anlässlich des zehnten Jahrestags des Schiffsunglücks im Mittelmeer vor der italienischen Insel Giglio am 13. Januar 2022 bei Sky Documentaries, dem im September eingeführten Doku-Sender, ausgestrahlt. Die 90-minütige Dokumentation steht dann auch auf Abruf bei Sky Ticket und über Sky Q zur Verfügung.«Costa Concordia – Chronik einer Katastrophe» soll anhand der Aufzeichnungen des Voice-Recorders von der Brücke und des offiziellen Funkverkehrs mit der Küstenwache minutiös die dramatischen Stunden nach der Kollision rekonstruieren. Zu Wort kommen außerdem Zeitzeugen, die sich bislang noch nicht vor der Kamera geäußert hatten. Mit neuen Erkenntnissen beleuchtet der Film die Ereignisse dieser Nacht aus verschiedenen Perspektiven und soll dank aufwändiger Reenactment-Szenen ein umfassendes Bild der Vorgänge an Bord und auf Seiten der Retter und Hilfskräfte liefern.Ausführender Produzent ist Till Derenbach, Regie führt Michael Mueller. Executive Producer seitens Sky sind Christian Asanger, Frank Jastfelder und Florian Weber.„Hundert Jahre nach dem Untergang der Titanic war es bei der Costa Concordia am Ende nur der Wind, der eine noch größere Katastrophe verhinderte. Unsere Dokumentation zeichnet mit Passagieren, Crew-Mitgliedern, den Rettern, aber auch den Juristen, die das Geschehen gerichtlich aufgearbeitet haben, ein sehr eindringliches Bild der Unglücksnacht“, erklärt Till Derenbach von Zeitsprung Pictures.Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland, fügt an: „Die Havarie der Costa Concordia war eine der tragischsten Schiffsunglücke Europas. Zum zehnten Jahrestag der Katastrophe zeigen wir zum Teil unveröffentlichtes Archiv-Material, lassen Zeugen und Betroffene erstmals zu Wort kommen und schildern neue Erkenntnisse zu dieser schicksalhaften Nacht. Damit ist das Sky Original sicherlich die bislang umfassendste Doku-Produktion zu diesem zeitgeschichtlich herausragenden Thema und ein weiterer Meilenstein im Ausbau unserer Dokumentations-Strategie."