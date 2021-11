Peacock startet diese Woche in Großbritannien

England

In den nächsten Monaten sollen unter anderem Deutschland und Österreich folgen.

Die internationale Expansion von NBCUniversal für Peacock beginnt diese Woche: Ab dem 16. November können Kunden von Sky TV und Now in Großbritannien und Irland den Streaming-Dienst ohne zusätzliche Gebühren nutzen. Comcast hatte im Sommer Pläne angekündigt, Peacock als kostenloses Zusatzangebot für Sky-TV-Kunden in Europa einzuführen, was einer Basis von fast 20 Millionen Haushalten entspricht.Laut NBCU wird Peacock nach dem "Soft-Launch" in Großbritannien und Irland in den nächsten Monaten auf allen Sky-Plattformen in Ländern wie Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz eingeführt werden. Sky-TV-Kunden und Abonnenten des Now-Entertainment-Pakets in Großbritannien und Irland werden einen "frühen Zugang" zum neuen werbefinanzierten Peacock-Angebot erhalten, das Original- und Bibliothekssendungen und -filme von NBCU enthält, obwohl sich die Verfügbarkeit der Inhalte von dem unterscheidet, was in den USA auf Peacock verfügbar ist. 2018 erwarb Comcast eine Mehrheitsbeteiligung an Sky."Die Einführung von Peacock-Inhalten auf Sky und Now wird das unglaubliche Angebot für alle unsere Kunden erweitern und ihnen den Zugang zu noch mehr bester Unterhaltung von unseren Partnern bei NBCUniversal ermöglichen", so Zai Bennett, Managing Director of Content für Sky Großbritannien und Irland.