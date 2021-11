«Kitchen Impossible»: VOX zeigt zwei neue Ausgaben

TV-News

Kurz vor Weihnachten gibt es eine besondere Weihnachts-Edition. Außerdem kocht Tim Mälzer gegen eine 83-jährige Youtuberin.

Der Kölner Fernsehsender VOX hat für Mitte Dezember zwei neue Ausgaben des erfolgreichen Kochformatsmit Tim Mälzer angekündigt. In einer regulären Folge kocht der Fernsehkoch gegen den bisher ältesten Teilnehmer der Sendung: die 83-jährige Monika Fuchs. Sie bewirtet nicht nur jeden Freitag über 20 Gäste, sondern ist auch eine der ältesten YouTuberinnen. Mälzer muss für die Herausforderungen nach Berlin und Hannover, Fuchs bekommt beide Gerichte in Hamburg serviert. VOX zeigt die Ausgabe am 12. Dezember um 20:15 Uhr.Eine Woche später, pünktlich zum vierten Advetn, gibt es dann. Darin treten Tim Mälzer und Tim Raue gegen Konstantin Filippou und Sepp Schellhorn an. Während die beiden Tims nach Werfen in Österreich reisen, müssen die beiden österreichischen Spitzenköche im glamouröse St. Moritz antreten. Nach der Rückkehr treffen sich die vier zu einem gemeinsamen Weihnachtsabend, um herauszufinden, wer am besten gekocht hat und den Sieg mit nach Hause nehmen darf.Zuletzt war «Kitchen Impossible» – trotz Wiederholung – sehr erfolgreich. Ende September markierte eine das Duell zwischen Tim Mälzer und Steffen Henssler eine Reichweite von 1,43 Millionen und eine Zielgruppenmarktanteil von 10,1 Prozent. Auch die beiden Zweitverwertungen Anfang Oktober landeten mit 9,1 und 8,4 Prozent bei den Umworbenen noch deutlich oberhalb des Senderschnitts.