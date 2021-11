Neuer alter ProSieben-Montag überzeugt nicht

Quotennews

Einzig «The Big Bang Theory» holte zu später Stunde annehmbare Werte von über acht Prozent in der Zielgruppe.

Seit dieser Woche gibt es bei ProSieben die üblichen US-Sitcoms wieder am Montag zu sehen, nachdem in der vergangenen Woche «TV Total» sein triumphales Comeback feierte und etliche Programmverschiebungen einleitete. Das aus Quotensicht desaströse «Zervakis & Opdenhövel. Live.» hat montags um 20:15 Uhr ausgedient und folgt nun immer mittwochs auf die Pufpaff-Show. Nun also wiederam Montag, die Doppelfolge unterhielt 0,78 und 0,76 Millionen Zuschauer, womit sich der Sendeplatz-Tausch tatsächlich auszahlt, wirklich überzeugend ist das Ergebnis des jungen Nerds aber nicht. Einzig «ZOL» profitierte ausnahmslos am vergangenen Mittwoch. Die Zahlen von «Young Sheldon» liegen damit weiter auf dem Level von Ende Oktober, damals schalteten 0,76 und 0,65 Millionen Zuschauer ein.Die Sitcom holte diesmal Einschaltquoten von mageren 2,6 und 2,5 Prozent bei allen Sehern, während in der Zielgruppe ausbaufähige 7,1 und 7,4 Prozent möglich waren. ProSieben verzeichnete 0,51 und 0,54 Millionen Zuschauer im jüngeren Alter. Im Anschluss gingenauf Sendung, die gelbe Familie behielt mit den Folgen „Burger Kings“ und „Maggies erste Liebe“ 0,51 und 0,53 Millionen Zuschauer, die Sehbeteiligung belief sich auf 1,7 und 1,9 Prozent, was in etwa den Werten von «Zervakis & Opdenhövel. Live.» entspricht. In der für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauerschaft lockte der Cartoon-Klassiker 0,39 und 0,40 Millionen an, es wurden 5,5 und 5,9 Prozent ausgewiesen, etwas mehr als beim Live-Journal.An frischer Ware war damit aber noch nicht Schluss, denn stattwie üblich auf Sendung zu schicken, verfrachtete die roten Siebenvon ProSieben Maxx zum Muttersender. Um 22:00 Uhr lief die Free-TV-Premiere der 19. Staffel. Die Ausgaben „Stewies erstes Wort“ und „Der talentierte Mr. Stewie“ verzeichnete 0,43 und 0,33 Millionen Zuschauer, von denen 0,36 und 0,28 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Die Marktanteile bewegten sich bei 1,8 und 1,7 Prozent auf dem Gesamtmarkt, bei den Umworbenen stieg das Ergebnis auf 6,2 und 6,1 Prozent. Zwei «The Big Bang Theory»-Folgen holten bis kurz vor Mitternacht 8,2 und 8,6 Prozent der Werberelevanten, insgesamt blieben 0,40 und 0,35 Millionen der Unterföhringer TV-Station treu.