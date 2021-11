«SchleFaz» meldet sich am Freitag zurück

TV-News

Außerdem sendet Tele5 an Weihnachten und Silvester jeweils zwei „schlechteste Filme aller Zeiten“ – Haifilm inklusive.

Tele5 hat für den kommenden Freitag, 19. November, den Start der neuen Winterstaffel der beliebten Sendereiheangekündigt, bei der Oliver Kalkofe und Peter Rütten jeden Freitag ab 22:00 Uhr zahlreiche Schundfilme aus dem Archiv kramen und amüsant aufbereiten. Die beiden versprechen: „Das wird ein krachender Scheißfilm-Winter! Haifilm inklusive!“Bis zum 10. Dezember werden insgesamt vier Filme gezeigt, darunter, der als „1970er Female-Power-Action-Trash“ versprochen wird,mit «Kill Bill»-Star Carradine als Krieger in Begleitung einer barbusigen Hexe sowie, der „schnuckelige Sci-Fi-Häschen und bayerische Dummbatzen“ zu bieten hat. Los geht es kommenden Freitag aber mit, den Tele5 als „bumsblöd-bionische Fisch-Bowle“ bewirbt.Das soll es für dieses Jahr allerdings noch nicht gewesen sein, denn auch am ersten Weihnachtsfeiertag sowie an Silvester gibt es weitere «SchleFaz»-Filme – und zwar im Doppelpack. Am 25. Dezember gehen ab 20:15 Uhr in einem-Special (das schlechteste Weihnachten aller Zeiten)undüber den Äther, während am 31. Dezember, also das(das schlechteste Silvester aller Zeiten) zur besten Sendezeitunddas Jahr beschließen.