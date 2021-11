73 Mio. US-Dollar: Gravitas-Deal lässt die Kassen klingeln

Wirtschaft

Das Produktions- und Vertriebsgeschäft der ProSiebenSat.1 Group, Red Arrow Studios, fädelt den Deal um den Film-Vertrieb Gravitas Ventures ein und darf sich über ein hübsches Sümmchen freuen.

Kein schlechter Deal. Die Red Arrow Studios, das Produktions- und Vertriebsgeschäft der ProSiebenSat.1 Group, verkauft seinen Mehrheitsanteil an dem US-Film-Vertrieb Gravitas Ventures. Der Anteil der Gruppe betrug zuvor 62,5 Prozent und ist in dem Deal mit stolzen 73 Millionen US-Dollar dotiert worden. Zudem sind neben dem Kaufpreis noch zusätzliche Komponenten in Form von Stammaktien im Spiel. In einer Pressemitteilung rechtfertigt das ProSiebenSat.1-Network die Entscheidung mit dem klaren Fokus auf die DACH-Region als Kernmarkt.Man wolle sich auf die Produktion von lokalen und relevanten Inhalten konzentrieren und diese live und on-Demand über alle Plattformen ausspielen. Das Produktionsgeschäft der Red Arrow Studios spiele hierbei eine wichtige Rolle. Weiter heißt es in der Pressemitteilung: "Mit dieser Strategie baut ProSiebenSat.1 die führende Position der Gruppe im Zuschauer- und Werbemarkt in der DACH-Region konsequent aus."Falls der Name Gravitas Ventures eher unbekannt erscheint, ist dies keinesfalls überraschend. Seit November 2017 gehörte die Firma zu Red Arrow Sutdios und hatte seitdem stets den Fokus auf den Independet-Film-Vertriebsmarkt. Mit Filmen wie unter anderem «The Secret: Dare to Dream» erwirtschaftete das Unternehmen 2020 einen Umsatz von 44 Millionen Euro. Henrik Pabst, Mitglied des Red Arrow Studios Advisory Board & Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group, sagte zu dem Deal: „Wir setzen unsere Strategie konsequent fort und legen unseren Fokus auf lokale Programme. Entsprechend richten wir unsere Inhalte, Sender und Entertainment-Plattformen klar auf Synergien und die DACH-Region aus. Ein globaler Independent-Film-Vertrieb wie Gravitas hat daher seine ideale Heimat vielmehr in einem Unternehmen wie Anthem Sports & Entertainment." Die erwähnte Firma, Anthem Sports & Entertainment, kaufte die Anteile der Red Arrow Studios.