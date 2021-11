Sexuelle Belästigung: Eliza Dushku sagt aus

US-Fernsehen

Die Schauspielerin sprach vor dem Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses.

Sie gehörte zum Ensemble der Serie- doch relativ schnell endete die Zusammenarbeit zwischen der CBS Studios-Produktion und der Schauspielerin Eliza Dusku. Am Dienstag sprach sie vor dem Justizausschuss des amerikanischen Repräsentantenhauses über sexuelle Belästigung, ihre Entlassungen und Vergeltungsmaßnahmen."Mir wurde gesagt, dass die Rolle eine sechsjährige Verpflichtung sein würde, um eine kluge, starke Hauptdarstellerin zu spielen, eine selbstbewusste, leistungsstarke Anwältin, die ein Gegengewicht zu der bestehenden männlichen Hauptrolle bilden sollte, und dass die Rolle speziell für mich geschrieben worden war", sagte Dushku. "In meiner ersten Woche in meinem neuen Job wurde ich jedoch zur Zielscheibe grober, sexualisierter und anzüglicher verbaler Angriffe. Ich wurde von meinem Co-Star fast ständig sexuell belästigt. Das übertraf alles, was ich in meiner 30-jährigen Karriere erlebt hatte."Sie bezieht sich auf Serienstar Michael Weatherly. Für sein Verhalten, so der „Boston Globe“, soll sie eine Abfindung von neuneinhalb Millionen US-Dollar erhalten haben. „Er roch an mir und schaute mich lüstern von oben bis unten an. Außerhalb des Drehbuchs, vor etwa 100 Crew- und Cast-Mitgliedern, sagte er einmal, dass er mich in seinen Vergewaltigungs-Van bringen und Gleitmittel und lange phallische Dinger an mir benutzen würde, um mich dann über sein Knie zu legen und mir den Hintern zu versohlen wie einem kleinen Mädchen. Ein anderes Mal sagte er mir, dass seine Spermien starke Schwimmer seien."