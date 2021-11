«Hashtag Daily»: UFA Serial Drama gründet neues Label

Vermischtes

Mit «Afterglow – Alles nur Show?» hat man bereits ein erstes Format in der Pipeline, das im Dezember bei Amazon Prime Video, Patreon und OnlyFans an den Start gehen soll.

Der Produktionsarm UFA Serial Drama hat eine Partnerschaft mit dem Start-Up Hashtag Daily geschlossen, das von Anna Julianna Jaenner gegründet wurde und die erste Instagram und TikTok Soap Deutschlands ist. Durch die Zusammenarbeit sollen neue Erzählformate auf Social Media und paid Plattformen entstehen. Für diesen Schritt konnte die UFA Anna Juliana Jaenner selbst und wichtige Talente aus ihrem Team gewinnen. Das Label ist eine Produktionseinheit innerhalb der UFA Serial Drama und wird von Jaenner und Lisa Hochhausen geleitet, die als Expertin für fiktionales Storytelling und Online Content Produktion gilt. Sie soll ihre UFA Serial Drama Erfahrungen mit digitalen Inhalten der täglichen und Primetime Serien einbringen.„Wer hätte 1991 gedacht, dass wir 30 Jahre später mit unserer langlaufenden Daily «GZSZ» noch immer so erfolgreich im Markt vertreten sind und kurze Zeit später zahlreiche weitere tägliche Serien produziert werden. Wie vor 30 Jahren ändert sich der Markt derzeit sehr immens und ist offen für viele neue Formate“, erklärt Joachim Kosack, Geschäftsführer UFA Serial Drama. „In dem Label Hashtag Daily sehen wir großes Potenzial für den hart umkämpften Digitalmarkt. Wir möchten uns als UFA daran beteiligen und unsere Geschichten mit der starken und routinierten UFA Serial Drama Expertise zeigen. Ich freue mich sehr, dass wir hier zwei Frauen im Lead haben, die mit ihrer Erfahrung und ihrer Energie bereits an spannenden Projekten arbeiten.“Anna Juliana Jaenner, Showrunner und Produzentin «Hashtag Daily», fügt an: „Die Aufnahme von Hashtag Daily in die UFA Familie macht mich natürlich sehr stolz. Als wir angefangen haben «Hashtag Daily» zu drehen, haben wir noch unsere Dispos anhand meiner früheren «GZSZ»-Drehpläne erstellt. Dass diese damals relativ spontane Idee der Daily Social Media Soap so erfolgreich werden wird, hätten wir uns niemals erträumt. Ich bin sehr dankbar für neue Kolleg:innen wie Lisa Hochhausen, Juliana Maug und Marc Waterkamp und bestehende Teammitglieder wie Luca Infeld und Christian Kubiciel, die unsere Teams nun vereinen und nicht müde werden, den besten und gleichzeitig auch innovativsten Weg zu finden. Die UFA ist ein großartiger Partner, um das Projekt schneller und weiter wachsen zu lassen und darüber freue ich mich sehr!”„Der digitale Bereich verändert sich rasant schnell. Es gibt viele Möglichkeiten, die dieses Arbeitsfeld so interessant machen. Nachdem wir schon in den letzten Jahren erfolgreich die täglichen Serien als Formatkanäle auf Social Media platziert haben, wollen wir uns nun mit Hashtag Daily als Label in einem neuen Geschäftsfeld, den Social Media Serien, ausprobieren. Fiktionales Storytelling auf Plattformen wie Instagram, TikTok, Snapchat und anderen ist für uns die Zukunft, vor allem um die junge Zielgruppe zu erreichen. Für die Entwicklung und Produktion dieser neuen Art von Serien haben wir ein großartiges Team aus der Hashtag Daily Crew und UFA Mitarbeitenden zusammengestellt und bereits die erste Social-Payment-Soap produziert“, wird auch Lisa Hochhausen, Produzentin Hashtag Daily, in einer Mitteilung zitiert.Ein erstes Projekt der neuen Zusammenarbeit steht bereits in den Startlöchern.wird ab dem 15. Dezember bei Amazon Prime Video, Patreon und an den Start gehen. In zehn jeweils zehnminütigen Folgen wird die fiktionalisierte Story der Kandidaten einer Datingshow erzählt, die nach dem Glanz der Showaufzeichnung auf die knallharte Realität treffen und dort mit ihrem Handeln konfrontiert werden. War alles Fake oder womöglich doch real? Ein Spießrutenlauf und Geheimnistuereien beginnen.Weitere Projekte, die derzeit produziert werden, sind, das von Entscheidungen, wie und wo man als Jugendlicher seine Grenzen sprengt, erzählt, und, eine Erotic Com Serie für OnlyFans.