Nelson Müllers Weizen-Report punktet bei den Jungen

Quotennews

Am späten Abend kam eine Dokumentation über Cybermobbing nicht über die zwei Millionen Zuschauer hinaus.

In dieser und in der kommenden Woche steht der Koch Nelson Müller wieder für das ZDF vor der Kamera.mit dem Thema „Nelson Müllers Weizen-Report – Tricks, Allergien und guter Geschmack>> eröffnete die Hauptsendezeit. Der Film von Teresa Lonnemann, der sich unter anderem mit Gluten beschäftigte, erreichte 2,58 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf unterdurchschnittliche 8,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 0,58 Millionen ein, der Marktanteil lag bei guten 7,8 Prozent. Müller holte im Februar 2021 mit seinem Milch- und Schweinefleisch-Report jeweils über drei Millionen Zuschauer, im Sommer 2020 ging der Burger-Check mit 1,79 Millionen Zusehern aber unter.Jens Niehuss und Marcel Martschoko beschäftigten sich beimit dem Thema Cybermobbing. Der Film „Angriff aus dem Netz“, in dem unter anderem die ehemalige «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin Lijana Kaggwa ihre Leidensgeschichte erzählt, wollten 1,80 Millionen Zuschauer sehen. Die Dokumentation mit Carsten Stahl verbuchte einen Marktanteil von schwachen 8,4 Prozent. Bei den jungen Menschen schlug sich das Programm mit 0,39 Millionen Zusehern und einem Marktanteil von 6,6 Prozent recht gut.Um 19.25 Uhr setzte das ZDF auf eine neue-Episode, die von Ariane Homayounfar und Joachim Braner stammte. Das Werk „Ein Unfall mit Folgen“, in der der Gerichtsvollzieher Arnd Schuster ums Leben kam, wollten sich 4,05 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Wie Dieter Fischer und Igor Jeftic in ihre Alter Ego schlüpften, sorgte für 14,9 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum sah das Ergebnis mit 0,26 Millionen und 4,2 Prozent eher schlecht aus.