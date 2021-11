Lizzy Caplan hat Zeit für «Fleishman is in Trouble»

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird deshalb nicht in der Neuauflage von «Party Down» mitwirken.

Am Dienstag stellte der Pay-TV-Sender Hulu seine Pläne vor, die Fernsehseriemit einer Neuauflage zu versehen. Doch eine Rolle wird nicht besetzt: Lizzy Caplan dreht mit der Konkurrenz die Fernsehserie, die neun Episoden umfassende Serie feiert bei FX on Hulu ihre Premiere.Nach dem gleichnamigen Roman von Taffy Brodesser-Akner folgt «Fleishman Is in Trouble» Toby Fleishman, einem frisch geschiedenen 40-Jährigen, der es genießt, in die Welt der Dating-Apps einzutauchen, bis seine Ex-Frau Rachel verschwindet und ihn und die gemeinsamen Kinder zurücklässt, ohne zu wissen, wo sie ist oder ob sie zurückkehren wird. Ihm wird klar, dass er Rachel erst dann finden kann, wenn er noch einmal überdenkt, warum ihre Ehe überhaupt gescheitert ist.«Fleishman Is in Trouble» wurde im März 2021 als Serie bestellt. Brodesser-Akner ist als Autorin und ausführende Produzentin zusammen mit Sarah Timberman, Carl Beverly und Susannah Grant tätig. Jonathan Dayton und Valerie Faris werden bei den Episoden Regie führen. ABC Signature ist das Studio, wobei Timberman-Beverly derzeit einen Gesamtvertrag mit dem Studio hat.