RTL-Nachmittag kommt nicht in Fahrt

Quotennews

Bereits die Premiere am Montag war eine herbe Enttäuschung.

Nicht nur der neue Nachmittag von RTL läuft enttäuschend, auch die Sendezeit-Verlängerung vonwar ein Fehler. Noch vor einigen Jahren waren meist bis zu 25 Prozent Marktanteil am Mittag sicher, seitdem die Fernsehstation auch die 14.00-Uhr-Stunde mitnimmt, werden nur noch enttäuschende Werte erzielt. Am Dienstag kam Roberta Bieling mit der 180-minütigen Ausgabe auf 0,58 Millionen Zuschauer, sodass 7,2 Prozent Marktanteil erzielt wurden. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,15 Millionen ein, der Marktanteil lag bei ernüchternden 9,9 Prozent.Folge zwei vonbeschäftigte sich mit Nina aus Leverkusen, die sich eine 200 Kilo schwere Kühltheke für ihr Einzelhandelsgeschäft bestellte. Die Spedition lieferte diese – wie üblich –nur an den Bordstein. Zudem beschäftigte sich Ilka Bessin mit künstlicher Verknappung im Internet. 0,48 Millionen Menschen verfolgten das Format um 15.00 Uhr, das auf 4,7 Prozent Marktanteil kam. In der Zielgruppe wurden 0,18 Millionen Zuschauer erreicht, der Marktanteil lag bei elf Prozent.Die zweite Ausgabe vonwurde um 15.45 Uhr auf Sendung geschickt. 0,42 Millionen Zuschauer verfolgten diese, die auf 3,6 Millionen Zuschauer kam. Das Ergebnis fiel mit 0,14 Millionen jungen Menschen mau aus, bei den Werberelevanten standen 7,3 Prozent auf der Uhr. Bereits um 11.00 Uhr wiederholte man das erste Abenteuer, das auf 0,20 Millionen Zuschauer kam. In der Zielgruppe wurde die Premiere noch einmal von 4,6 Prozent verfolgt.