«Queen Sugar» endet im kommenden Jahr

US-Fernsehen

Nach sieben Staffeln wird das Projekt bei OWN eingestellt.

Die erfolgreiche Fernsehseriedes Senders OWN wird im kommenden Jahr mit neuen Folgen zurückkehren. Allerdings wird die siebte Runde auch gleichzeitig die letzte Staffel sein. Während der gesamten Laufzeit wurde «Queen Sugar» nicht nur für die Darstellung einer afroamerikanischen Familie im tiefen Süden gelobt, sondern auch für Ava DuVernays kontinuierliches Engagement, während der gesamten Laufzeit der Serie ein rein weibliches Regieteam zu engagieren."Für alles gibt es eine Staffel", sagte Serienschöpferin Ava DuVernay. "Und mein Produktionspartner Paul Garnes und ich haben sieben großartige Staffeln von «Queen Sugar» mit einer bemerkenswerten Besetzung und Crew produziert, zusammen mit unseren Partnern bei OWN und Warner Bros. Television. Sieben Staffeln eines modernen Dramas zu schreiben und zu produzieren, in dessen Mittelpunkt eine schwarze Familie steht, ist ein radikaler Akt in unserer Branche und ein Triumph, der alle meine Hoffnungen weit übertroffen hat. Jetzt habe ich das starke Gefühl, dass die Geschichte, die als Sonnenaufgang einer Anregung von Oprah begann, bereit ist für ihren Sonnenuntergang als ein vollständig realisierter Traum. «Queen Sugar» war eine der größten Freuden meiner Karriere, und meine Dankbarkeit ist überschwänglich und grenzenlos.""«Queen Sugar» ist eine wirklich außergewöhnliche Serie, die durch Avas Führung, ihr brillantes Kreativteam und die unglaubliche Besetzung und Crew zum Leben erweckt wurde", sagte Tina Perry, Präsidentin von OWN. "Unser Publikum hat gesehen, wie sich die Geschichte der Familie Bordelon mit Nuancen und Sorgfalt widerspiegelt, einschließlich ihrer Triumphe und Herausforderungen, und vor allem der Liebe, die sie bei all dem füreinander empfinden. «Queen Sugar» war ein beispielloser Erfolg für OWN, der von Kritikern gelobt, mit Preisen ausgezeichnet und von einem treuen und engagierten Publikum verfolgt wurde. Wir sind so dankbar für Avas Partnerschaft und freuen uns auf eine fantastische letzte Staffel."