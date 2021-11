«Star Trek: Discovery» verschwindet von Netflix

Vermischtes

ViacomCBS möchte mit der Serie den eigenen Streamingdienst Paramount+ voranbringen. Dieser ist hierzulande aber noch gar nicht gestartet.

Schlechte Nachrichten für alle Trekkies, denn wie ViacomCBS nun bekannt gab, werde manfortan nur noch beim hauseigenen Streamingdienst Paramount+ anbieten. Darüber berichtete das US-Branchenblatt ‚Deadline‘. Die Serie war vor vier Jahren beim damaligen Dienst CBS All Access in den USA gestartet, der von Paramount+ abgelöst wurde, international wurde die Serie bei Netflix vertrieben. Am Donnerstag geht die vierte Staffel an den Start. Das Problem: Paramount+ ist in Deutschland noch gar nicht gestartet, ein genaues Datum für den Roll-out gibt es noch nicht – ViacomCBS nannte lediglich das kommende Jahr als Startzeitraum. Damit können Fans außerhalb der USA die Serie vorerst nicht verfolgen.Großbritannien, Deutschland, Irland, Österreich und die Schweiz gelten als die ersten Märkte, die Paramount+ erschließen möchte. Hierzulande baut ViacomCBS auf eine Kooperation mit Sky Deutschland. Durch die Partnerschaft soll der Streamingdienst Teil des Sky-Cinema-Pakets werden, auch Sky-Kunden mit anderen Abo-Modellen soll es ermöglicht werden, den Dienst zusätzlich zu buchen. Außerdem soll Paramount+ auch ohne Sky-Abo buchbar sein.„Da wir unsere globale Streaming-Präsenz schnell erweitern, bringen wir mehr unserer Top-Titel für Paramount+-Märkte auf der ganzen Welt zu ViacomCBS nach Hause“, wird Kelly Day, Streaming-Chefin von ViacomCBS Networks International, bei ‚Deadline‘ zitiert. „Wir verfügen über eine starke globale und lokale Content-Pipeline, die uns für den Erfolg in unseren Regionen positioniert und die Rückführung beliebter Serien wie «Star Trek: Discovery» für Paramount+ ist ein weiterer Schritt nach vorne, da wir den Fans weltweit mehr Serien bringen, die man unbedingt sehen muss.“ ViacomCBS hat angekündigt, im Rahmen einer beschleunigten Expansion innerhalb des nächsten Jahres in etwa 45 Märkten vertreten zu sein.Andere Titel des Franchise wieoder, die bei Amazon Prime Video verfügbar sind, sollen dies vorerst auch bleiben. Während «Star Trek: Discovery» bei Netflix aus dem Sortiment verschwand, stehen unter anderemundundvorerst weiter beim kalifornischen Streamingdienst zur Verfügung.