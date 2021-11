Neue Emmy-Gala für Kinder und Familien

US-Fernsehen

Die Daytime Emmys werden aufgeteilt, das stellte die Fernsehakademie klar.

Die amerikanische Fernsehakademie wird eine weitere Preisverleihung ins Leben rufen. Die National Academy of Television Arts and Sciences wird nächstes Jahr eine Gala einführen, die Kinder- und Familiensendungen würdigt. Die Kategorien werden aus den Daytime Emmys herausgelöst.Die Children's & Family Emmy Awards sind die erste neue Emmy-Erweiterung seit 1979 und folgen auf eine Vereinbarung, die Anfang des Jahres zwischen der in New York ansässigen NATAS und ihren Kollegen von der Television Academy in Los Angeles (die die Primetime Emmys verwaltet) getroffen wurde, um alle Kindersendungen, sowohl in der Tages- als auch in der Hauptsendezeit, unter dem Dach der NATAS zu konsolidieren."Dies ist etwas, das wir schon eine Weile in Arbeit haben", sagte Adam Sharp, Präsident und CEO der NATAS, der darauf hinwies, dass die Organisation in den vergangenen zwei Jahren bereits eine separate Verleihung der Daytime Emmys Creative Arts mit Schwerpunkt auf Kinder-, Familien- und Lifestyle-Programmen ins Leben gerufen hat.