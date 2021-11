«Para  Wir sind King» wird fortgesetzt

TV-News

Produzent Quirin Berg bestätigte in einem Interview, dass man im kommenden Jahr eine zweite Staffel der Warner-TV-Serie drehen werde.

In einem Interview mit dem Branchendienst ‚DWDL‘ verriet Quirin Berg von der Produktionsfirma W&B Television, dass man im kommenden Jahr neue Folgen der in diesem Jahr bei TNT Serie – der Sender wurde mittlerweile in Warner TV Serie umbenannt – gestarteten Seriedrehen werde. „Wir freuen uns sehr darüber, eine zweite Staffel machen zu können, der Dreh startet nächstes Jahr“, so Berg. Ein genauer Zeitpunkt wurde nicht genannt, auch nicht wann die neuen Folgen zu sehen sein werden. Die erste Staffel lief ab April dieses Jahres.In «Para» geht es die vier junge Frauen Jazz, Fanta, Hajra und Rasaq, die beste Freundinnen sind. Sie sind auf den Straßen des rauen Berliner Wedding groß geworden. An der Schwelle zum Erwachsenwerden blicken sie in eine ungewisse Zukunft. Nur eines ist sicher: sie haben große Träume. Ein zufälliger Fund macht Hoffnung auf schnelles Geld und ein besseres Leben, doch ihre Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt. Die Hauptcharaktere werden von Jeanne Goursaud, Jobel Mokonzi, Soma Pysall und Roxana Samadi gespielt.Für das Konzept zeichneten Hanno Hackfort, Bob Konrad und Richard Kropf verantwortlich. Özgür Yıldırım wird in der zweiten Staffel erneut als Regisseur fungieren, wie Quirin Berg im Interview sagte. Als Autorinnen sind diesmal Malina Nnendi Nwabuonwor, Mireya Heider de Jahnsen, Olivia Lauren Requat, Susann Schadebrodt und Viktoria So Hee Alz an Bord.