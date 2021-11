Primetime-Check

«TV total» die Zweite oder «Aktenzeichen XY» zum elften Mal? Bei RTL lief zuerst ein «RTL Aktuell Spezial» und Kabel Eins ließ die Kugeln fliegen. Die Primetime von gestern!

Den Beginn machte das Erste gestern mit der TV-Komödie. Hierbei konnten 6,06 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ermittelt werden, wodurch sich ein Marktanteil von 20,3 Prozent einstellte. Bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ergaben sich wiederum 6,4 Prozent Anteil am entsprechenden Markt bei 0,5 Millionen Zuschauern. Deutlich besser als mit dem Spielfilm, zumindest bei den jüngeren Zuschauern, lief es mit der TV-Fahndungs-Showim Zweiten. Der Mainzer Sender konnte sich über insgesamt "nur" 5,17 Millionen Zuschauer freuen, wobei sich hier starke 1,02 Millionen den jüngeren Zuschauern zuordnen ließen. Damit erreichte das ZDF einen Marktanteil von insgesamt 17,4 Prozent und 13,0 Prozent Anteil am jüngeren Markt.Bei RTL zeigte sich die Rückkehr der Corona-Sondersendungen.blockierte den Sendeplatz 20:15 Uhr und sorgte für 1,83 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,1 Prozent. Zudem sicherte sich der Sender 0,85 Millionen Zuschauer aus der klassischen Zielgruppe und damit einen Marktanteil von 10,7 Prozent.sicherte Sat.1 1,45 Millionen Zuschauer insgesamt. Die sich vorher noch nie gesehenen Paare konnten zudem für 0,66 Millionen Zielgruppen-Zuschauer sorgen. In Marktanteilen gesprochen, ergaben sich insgesamt 5,7 Prozent und 9,9 Prozent am Zielgruppen-Markt.ProSieben ging in die zweite Rundemit Sebastian Pufpaff. Woche zwei spielte sich vor 1,89 Millionen Zuschauern ab, aus der Zielgruppe konnten hiervon 1,47 Millionen Zuschauer definiert werden, wodurch sich Marktantei von insgesamt 6,3 Prozent und 18,4 Prozent am Zielgrupen-Markt einstellten. Bei RTLZWEI ging es mitin der Primetime weiter und auch gestern ergatterte die Auswanderersoap 0,83 Millionen Zuschauer insgesamt und einen Marktanteil von 2,8 Prozent. Aus der Zielgruppe konnte der Grünwald-Sender 0,3 Millionen Zuschauer mobilisieren und so für einen entsprechenden Marktanteil von 3,9 Prozent sorgen.VOX sendete wie letzte Woche, die True-Crime-Dokureihe aus dem letzten Jahr. Sehen wollten das immerhin 0,52 Millionen Zuschauer und davon 0,22 Millionen Zielgruppen-Zuschauer. Somit erreichte die rote Kugel 2,1 Prozent Anteil am gesamten TV-Markt und 3,4 Prozent Anteil am Zielgruppen-Markt. Zu guter Letzt beendete Kabel Eins die Primetime mit dem Spielfilm. Der Film mit Jolie und Pitt sicherte dem Sender 1,09 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 4,1 Prozent. Bei den jüngeren Fernsehenden aus der klassischen Zielgruppe sah es mit 0,51 Millionen gehaltenen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,3 Prozent ebenfalls ordentlich aus.