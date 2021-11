100 Jahre BBC: Dies ist geplant

England

Unter anderem geht es mit «Doctor Who» und «Strictly Come Dancing» weiter.

Im kommenden Jahr wird die britische Rundfunkanstalt BBC 100 Jahre alt, weshalb das Unternehmen ein paar Sondersendungen zum Geburtstag produziert. Zu den größten Feierlichkeiten gehört das Thronjubiläum von Queen Elisabeth II, die Fußball-Europameisterschaft der Frauen, die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und die Commonwealth Games.Zum Geburtstag wird man unter anderem «Strictly Come Dancing», «Doctor Who», «Top Gear», «MasterChef», «The Apprentice» und «Antiques Roadshow» fortführen. Zudem kehrt BBC Three als linearer Fernsehsender zurück und wird sich auf britische Dramen konzentrieren. Zu den Serien gehören eine Adaption des Romansder «Normal People»-Autorin Sally Rooney,, geschrieben von und mit Nicôle Lecky in der Hauptrolle, eine zeitgenössische Horrorserie der Clarkson Twins, die in Bolton spielt, mit dem Titel, und der Thrillerdes Nachwuchsautors Ryan J. Brown.Charlotte Moore, BBC Chief Content Officer, sagte: "Unser Jubiläumsjahr wird ein großer Leckerbissen für Zuschauer aller Altersgruppen sein – von großen Sportereignissen, Comedy, Unterhaltung, Drama, Kunst und Musik bis hin zu Dokumentationen, die alle Aspekte der BBC-Geschichte beleuchten. BBC 100 wird die einzigartige Rolle der BBC im Leben der Zuschauer in ganz Großbritannien feiern und reflektieren, die sie als unsere geschätzte nationale Rundfunkanstalt seit ihrer Gründung bis zum heutigen Tag spielt.