Neuer ProSieben-Mittwoch schadet den «Reimanns»

Seit dem 20. Oktober sendet RTLZWEI «Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben», mit Erfolg. Seit letzter Woche und dem ProSieben-Comeback sinken die Zahlen.

Das wird in Grünwald sicherlich für Gesprächsstoff sorgen. Eigentlich, war die RTLZWEI-Welt, zumindest was den Mittwochabend anging, in den letzten Wochen mehr als in Ordnung. Mitholte man Konny Reimann zurück in die Primetime und mit ihm die Zuschauerzahlen über 1 Million. Die Zielgruppe ließ sich damit zwar nicht so wirklich locken, doch auch hier erreichte der Sender aus Grünwald in etwa Senderschnitt. Die letzten beiden Wochen gestaltete sich das etwas anders.Klar, mit der neuen Konkurrenz am Mittwoch und vor allem der ProSieben-Primetime war es zu erwarten, dass einige Zuschauer RTLZWEI verlassen werden, jedoch tat die letzte Woche, als das Format erstmals unter eben die 1-Million-Marke fiel, schon weh. Ebenfalls zeigte sich in der Zielgruppe mit lediglich 0,3 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 3,9 Prozent ein Tiefstwert. Gestern zeigte sich kein wirklich verbessertes Bild.Insgesamt verloren «Die Reimanns» sogar etwas an Interesse und konnten nur noch 0,83 Millionen Zuschauer binden. Der Marktanteil sank damit gestern auf 2,8 Prozent. Etwas erfreulich: Die Zielgruppe steigerte sich im Vergleich zur Woche leicht von 0,30 auf 0,31 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Hier blieb sogar der Marktanteil von 3,9 Prozent gleich. Wie schon in der Vorwoche steigerte sich das Format in der zweiten Folge ab 21:15 Uhr sichtlich, jedoch kommt RTLZWEI auch hiermit nicht an die Zahlen von vor letzter Woche heran.