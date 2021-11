«Hochzeit auf den ersten Blick» lässt nach

Quotennews

Seit Anfang November sendet Sat.1 das Heirats-Experiment «Hochzeit auf den ersten Blick» in der Mittwochs-Primetime. Vom Start weg lief es recht gut, doch langsam aber sicher lassen die Zahlen nach.

Der Start vonam 3. November konnte sich wirklich sehen lassen. 1,68 Millionen Zuschauer insgesamt und ein zweistelliger Marktanteil von 10,6 Prozent am Markt der Zielgruppe, ließen wenig Wünsche offen. In Woche zwei sank die Zuschauerzahl quasi nicht und landete mit 1,67 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 6,6 Prozent. Die Zielgruppe steigerte sich am 10. November sogar mit 0,7 Millionen Zuschauern auf einen Marktanteil von 10,9 Prozent.Jedoch hielt der positive Trend nicht an. Gestern fiel das Interesse auf immer noch gute 1,45 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und daher einen Marktanteil von 5,7 Prozent. In der Zielgruppe verabschiedete sich der zweistellige Marktanteil und mit 0,66 Millionen Zuschauer reichte es noch zu 9,9 Prozent Anteil am entsprechenden Markt. Mit diesen weniger guten, wenn auch wahrlich noch nicht schlechten Zahlen, muss der Sender nun überlegen, wo es in den kommenden Wochen hingeht und wann sich wirklich Sorgen gemacht werden müssten.In der jeweils im Anschluss laufenden Showzeigte sich im Übrigen ein genau umgekehrtes Bild. Das Interesse sank hier von Woche eins auf Woche zwei enorm, steigerte sich gestern jedoch sogar leicht. Letzte Woche reichte es insgesamt mit 0,6 Millionen Zuschauern zu 5,0 Prozent Marktanteil, diese Woche besorgten 0,67 Millionen Zuschauer einen Marktanteil von 5,4 Prozent. Die Zielgruppe verabschiedet sich bei der Show ab etwa 23:10 Uhr jedoch seit Woche eins konstant. Gestern waren noch 0,2 Millionen an Bord, ein Marktanteil von 6,4 Prozent.