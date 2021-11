«TV Total» lässt deutlich Federn

Quotennews

Bereits in Woche zwei mit Pufpaff am fahrbaren Moderationspult gehen die Zahlen von «TV Total» gen Süden.

Der Re-Start konnte sich natürlich sehen lassen und natürlich wurde die Nostalgie-Keule mit ordentlich Schwung in den Mittwoch-Abend geworfen. Zu Recht,soll sich doch auch gar nicht grundlegend verändern, um so gut zu sein, wie damals. Jedoch soll es eben auch nicht identisch zu dem sein, was wir zuletzt 2015 gesehen haben. Kleine Änderungen, kein Studiogast, die Heavytones und eben Sebastian Pufpaff bescherten dem Raab-Comeback letzte Woche starke 2,86 Millionen Zuschauer insgesamt. Überragend war jedoch der Anteil an 14- bis 49-Jährigen, der sich auf 2,11 Millionen und daher auf einen Marktanteil von 27,2 Prozent einstellte. Dies überschattete die tatsächlich nur ordentlichen 9,5 Prozent Anteil am gesamten TV-Markt – für ProSieben dennoch ein famoser Wert.Doch in Woche zwei gab es wenig Neues. Ja, eine Rutschstange. Ja, es ist immer noch lustig, wenn eine Person aus dem Publikum inkl. schlecht eingestelltem Mikro den Opener vorliest. Ja, die Heavytones sind eine gute Studioband. Und ja, Pufpaff macht das nicht schlecht. Doch was wird passieren, wenn diese ganzen nostalgisch witzigen Elemente nicht mehr ziehen? Das scheint nämlich bereits jetzt zu passieren. Gestern wollten «TV Total» "nur" noch 1,89 Millionen Zuschauer und damit 6,3 Prozent des TV-Marktes sehen. Ein klares Minus, das sich auch in der Zielgruppe widerspiegelte. Hier sank das Interesse auf 1,47 Millionen und daher auf einen immer noch starken Anteil von 18,4 Prozent am entsprechenden Markt.Als Nebenprodukt des «Total»-Erfolgs steigerte sichvergangene Woche auf über eine Million Zuschauer insgesamt. Auch hiervon ist gestern logischerweise nichts mehr zu sehen. Das Live-Format markierte noch 0,55 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 2,2 Prozent. Die Zielgruppe verabschiedete sich ebenfalls, sodass noch 0,39 Millionen Zuschauer für einen Marktanteil von 6,1 Prozent sorgten. Die Macher von «TV Total» um Raab selbst müssen sich also für die kommenden Wochen etwas überlegen, wenn die Comeback-Show nicht untergehen soll. «ZOL» ist dagegen schon jetzt auf dem üblichen Katastrophen-Niveau angekommen.