USA Network beendet «The Sinner»

Bereits seit Oktober wird die finale Staffel ausgestrahlt.

Die Drama-Seriegehört seit vier Jahren zum Line-Up des Unterhaltungssenders USA Network. Am 13. Oktober 2021 debütierte die vierte Runde, die nun auch das Ende der Serie bedeutet. Demnach wird die letzte Folge des Formates am 1. Dezember 2021 ausgestrahlt.Mit dem Ende von «The Sinner» hat USA Network nun praktisch keine Drehbuchserien mehr im Programm. Der Sender strahlt derzeit die Serie «Chucky» aus, die auf der «Child's Play»-Franchise basiert, teilt sich diese aber mit dem NBCU-Kollegen Syfy Derek Simonds fungiert als Showrunner und ausführender Produzent, zusammen mit den ausführenden Produzenten Jessica Biel und Michelle Purple über ihre Produktionsfirma Iron Ocean. Biel spielte bereits in Staffel eins der Serie mit. Charlie Gogolak, Adam Bernstein und Nina Braddock fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten. UCP fungiert als Studio.