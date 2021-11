Best-of und Musik-Spezial: «LNB» beschließt das Jahr mit zwei Sonderausgaben

TV-News

In der letzten «Late Night Berlin»-Folge des Jahres tritt Musik-Superstar Ed Sheeran auf.

Im vergangenen Jahr sendete ProSieben zum Jahresabschluss gleich vier Sondersendungen der Klaas-Heufer-Umlauf-Show. Der Erfolg der voraufgezeichneten Sendungen, die bis zum 28. Dezember ausgestrahlt wurden, war nur gering. Während man Anfang Dezember mit «Greatest Hits 2020» noch annehmbare 8,5 Prozent markierte, setzte es in den nachfolgenden Wochen mit einer weiteren «Greatest Hits»-Ausgabe und zwei «Musik-Spezials» miese 6,7, 3,8 und 4,4 Prozent in der Zielgruppe. Im Sommer reduzierte man zum Abschluss der Staffel die Dosis um jeweils die Hälfte der Sondersendungen. Diesem Modus bleibt man nun treu.So sendet man am 30. November um 23:30 Uhr analog zum Sommer ein einmaliges. Eine Woche später, am 7. Dezember um 23:05 Uhr, ist dann erneut Ed Sheeran bei Klaas Heufer-Umlauf zu Gast. Der britische Popstar war bereits Ende September zu Gast, um sein Album zu promoten. Nun tritt er bei einem abschließendenauf. Damit verabschiedet sich die Florida-Entertainmet-Produktion deutlich früher als im Vorjahr in den Weihnachtsurlaub.Zuletzt stabilisierten sich die Quoten des Late-Night-Formats, nachdem es zu Beginn der Staffel regelmäßig rote Zahlen gab. Seit Ende Oktober bewegen sich die Marktanteile in der klassischen Zielgruppe zwischen 8,4 und 10,2 Prozentpunkten. Der Staffelschnitt liegt derzeit bei mauen 7,2 Prozent. Im Mittel verfolgten 0,42 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die Sendung am späten Abend.