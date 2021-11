Christoph Waltz geht zu Amazon

US-Fernsehen

Bei dem Online-Versandhändler wird er in einer düsteren Comedy mitspielen.

Die Video-Sparte von Amazon hat die Dark-Comedybestellt und Hollywoodstar Christoph Waltz als Hauptdarsteller gecastet. Das Format basiert auf dem gleichnamigen Roman von Bentley Little, der im Jahr 2015 veröffentlicht wurde. Im Mittelpunkt der Geschichte ist ein Chef und mehrere Angestellte, der seine Mitarbeiter herausfordert.Tony Basgallop fungiert als Schöpfer und Showrunner und ist neben Waltz, Regisseur Matt Shakman, Steve Stark und Andrew Mittman ausführender Produzent. Kai Dolbashian wird als Koproduzent fungieren. «The Consultant» wird von MGM Television und den Amazon-Studios produziert. "Es ist eine große Ehre, mit den Talenten von Matt Shakman und Christoph Waltz an diesem Projekt zu arbeiten, das ich mit dem Team von 1.21 und Toluca Pictures entwickelt habe", sagte Basgallop. "Und mit MGM und Amazon Studios haben wir Partner gefunden, die sich nicht scheuen, mutig und explosiv zu sein.""Mit «The Consultant» hat Tony Basgallop etwas Unerschrockenes geschaffen, das zu gleichen Teilen wilden Humor und köstlichen Nervenkitzel bietet", sagte Vernon Sanders, Head of Television bei Amazon Studios. "Wir freuen uns sehr, mit ihm und dem gesamten Kreativteam zusammenzuarbeiten, um unseren Prime Video-Kunden auf der ganzen Welt diese unfassbar spannende Serie zu präsentieren.""«The Consultant» ist eine bissige Arbeitsplatzsatire, die ebenso spannend wie düster-komisch ist", sagte Michael Wright, President of Scripted TV bei MGM. "Tony hat mit dieser Serie etwas wirklich Unerwartetes geschaffen, und wir sind begeistert, mit Amazon und diesem brillanten Kreativteam zusammenzuarbeiten, um die Geschichte für Zuschauer in aller Welt zum Leben zu erwecken."