«logo!»: KiKA mit Sondersendung über geflüchtete Kinder

Anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte berichtet «logo!»-Reporter Sherif Rizkallah über die Situation geflüchteter Kinder in Griechenland.

Am kommenden Samstag, 20. November, hat der Kinderkanal von ARD und ZDF eine Sondersendung anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte angekündigt. Inreist Reporter Sherif Rizkallah nach Griechenland, um sich in Athen und Ritsona ein Bild zu machen, wie es um die Rechte von Kindern steht, die vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Europa geflüchtet sind. KiKA zeigt die Sendung um 19:50 Uhr.Bereits tags zuvor ist die Sondersendung in ZDFmediathek abrufbar. Auf logo.de gibt es darüber hinaus eine sendungsbegleitende Themenseite zu Flucht und Migration sowie ausführliche Hintergrundinformationen und Videos zu den Dreharbeiten.Viele Kinder könnten nicht zur Schule gehen, hätte keine ausreichende medizinische Versorgung und kaum eine Perspektive für die Zukunft, beschreibt das ZDF die Situation vor Ort. Rizkallah unterhält sich darüber in der Sendung mit der 14-jährigen Sarah aus Syrien. Außerdem spricht er mit dem EU-Vizepräsidenten Margaritis Schinas und fragt, wie es sein kann, dass eine Wertegemeinschaft wie die EU so etwas zulasse. Darüber hinaus möchte das 20-minütige «logo! extra» auch Organisationen vorstellen, die bürokratisch helfen und Geflüchtete mit Nahrungsmitteln versorgen, sowie Ärzte, die ihre Patienten kostenlos behandeln, und Hilfsorganisationen, die dafür sorgen, dass ein Teil der Kinder in die Schule gehen kann.