Interplay entwickelt «Earthworm Jim»-Serie

US-Fernsehen

Das neue animierte Format basiert auf den Videospielen.

Wie das amerikanische Fachblatt „Variety“ erfahren hat, befindet sich derzeit eine-Serie in der Entwicklung. Das Projekt wird von Interplay Entertainment Corp. in Zusammenarbeit mit APA umgesetzt. Wie in den Spielen wird die Serie die Abenteuer des titelgebenden Jim verfolgen, einem Wurm in einem futuristischen Roboteranzug, der gegen Bösewichte kämpft.Die Serie wird auch neue Charaktere einbeziehen, die sich durch die Galaxie bewegen, in der jeder Planet eine Rasse von anthropomorphen Tieren beherbergt. Jims ultimative Aufgabe ist es, seine wahre Heimat zwischen den Sternen zu finden: einen fast mythischen Planeten namens Erde. Die Nachricht über «Earthworm Jim» kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Interplay über seine neu gegründete TV- und Filmstudioabteilung neue TV- und Filmprojekte entwickeln will, die auf den Eigenschaften ihrer Videospiele basieren. Michel K. Parandi ist an Bord, um diese Bemühungen zu leiten. Er arbeitet mit dem Produzenten Aaron Billet und dem Animationsstudio Passion Pictures zusammen, das von dem Animationsproduzenten Marc Bodin-Joyeux geleitet wird."Ich erinnere mich, dass ich als Kind «Earthworm Jim» geliebt habe", sagt Parandi. "Und es gibt so viel Potenzial in diesem Geschichten-Universum: eine Galaxie voller Tiere, die um die Macht kämpfen. Jim ist ein Regenwurm in einem Universum, in dem die Erde nichts weiter als ein Mythos ist. Sein Kampf um die Sinnfindung ist surreal und komisch, aber auch nachvollziehbar."