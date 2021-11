Zum dritten Mal in Folge: RTL plant weitere Corona-Sondersendung

TV-News

Am Freitagabend spricht Charlotte Maihoff mit Intensivmediziner Prof. Dr. Uwe Janssens über die Auswirkungen der neuen Hospitalisierungsregeln.

Obwohl RTL bereits am Mittwoch eine Stunde lang die neuesten Entwicklungen der Corona-Pandemie in der Primetime einordnete und am Donnerstag – ebenfalls zur besten Sendezeit – ein weiteressendete, um über die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zu informieren, zeigt der Kölner Sender auch am heutigen Freitag eine neuerliche Sondersendung. Der Grund ist auch heute wieder die Corona-Krise und die sich stetig ändernden Maßnahmen in Deutschland. Beispielsweise hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder alle Weihnachtsmärkte abgesagt und lässt Bars, Diskotheken und die gesamte Nachtgastronomie für drei Wochen schließen.In der 15-minütigen Sondersendunginformiert Moderatorin Charlotte Maihoff über die aktuellen Maßnahmen und spricht mit Studiogast und Intensivmediziner Prof. Dr. Uwe Janssens über die Auswirkungen der neuen Hospitalisierungsregeln. Auch das Nachbarland Österreich wird thematisiert, denn dort wurde ein landesweiter Lockdown und eine Impfpflicht ab Februar 2022 beschlossen. Das nachfolgende Programm wie «Ninja Warrior Germany» und «Date or Drop» verschieben sich entsprechend um eine Viertelstunde.Bei den öffentlich-rechtlichen Kollegen verzichtet man am Freitag bislang auf Sondersendungen, dennoch wird die Corona-Pandemie weiterhin sehr präsent im ARD- und ZDF-Programm sein. Beispielsweise bespricht Anne Will in ihrer gleichnamige Talkshow gemeinsam Hubertus Heil (SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales), Tobias Hans (CDU, Ministerpräsident im Saarland), Melanie Brinkmann (Virologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, Professorin an der Technischen Universität Braunschweig), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Mitglied des Bundestages) und Cornelia Betsch (Professorin für Gesundheitskommunikation Universität Erfurt, Leiterin des "COVID-19 Snapshot Monitoring" (COSMO)) die Frage, ob Deutschland die vierte Welle noch brechen könne. Auch Shakuntala Banerjee thematisiert in ihrer ZDF-Sendung am Sonntag das „politische Corona-Drama“ sowie das „Pandemie-Versagen mit Ansage“. Weitere Sondersendungen sind nicht ausgeschlossen.