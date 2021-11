«Let the music play» tut sich auch zur Primetime und mit Promis schwer

Quotennews

Am Vorabend läuft das Format seit vielen Wochen, doch auch dort hat Sat.1 immer wieder Probleme.



hat sich inzwischen am Vorabend in Sat.1 etabliert. Besonders gut kommt das Format hier jedoch nicht an. Deutlich besser sah es für die Episoden aus, die beispielsweise am Sonntag nach «The Voice of Germany» gesendet wurden. Nun zeigte der Sender am gestrigen Abend ein Promi-Special der Quizshow. Mit dabei waren Jeanette Biedermann, Tom Beck, Aminata Belli, Patrick Lindner, Bürger Lars Dietrich, Oli P., Melissa Khalaj und Gil Ofarim. Die Moderation übernahm Amiaz Habtu.Wie zu erwarten war die Primetime-Ausgabe die gefragteste Folge überhaupt. Mit 1,14 Millionen Fernsehenden war dennoch weiterhin deutlich Luft nach oben und man musste sich beispielsweise hinter RTL und ProSieben einordnen. Das Resultat war eine akzeptable Quote von 4,2 Prozent. Besser schlug sich die Zielgruppe, welche mit 0,62 Millionen Umworbenen vertreten war. Hier landete das Programm bei einem guten Marktanteil von 9,0 Prozent.Im Anschluss ging die neue Datingshowin die zweite Runde. Der Auftakt war mit 0,98 Millionen Zuschauern ein Erfolg gewesen, eine Woche später sank die Reichweite auf 0,63 Millionen Menschen. Folglich fiel der Marktanteil von passablen 5,1 auf maue 3,7 Prozent. Die 0,33 Millionen Werberelevanten hielten sich hingegen mit einer soliden Sehbeteiligung von 7,1 Prozent auf einem recht konstanten Niveau.