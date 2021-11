«Die Superzwillinge» stürzen immer weiter ab

Quotennews

Zuletzt hatte VOX schon Freitags mit verschiedenen Serien große Probleme, die neue Show ist jedoch ebenso wenig die Lösung.



Amira Pocher stellt die verbleibenden sechs Zwillingspaare vor weitere Aufgaben, die den Zusammenhalt unter Beweis stellen. VOX hatte mit der neuen Showauf einen Erfolg gehofft. Doch mit zuletzt nur 0,56 Millionen Fernsehenden und schwachen 2,0 Prozent Marktanteil kann davon nicht die Rede sein. Auch wenn sich die 0,31 Millionen Jüngeren zuletzt auf mäßige 4,8 Prozent steigerten, ist man von zufriedenstellenden Werten weit entfernt.Noch weitere drei Folgen sind geplant, doch bereits gestern kam das Format bei absoluten Tiefstwerten an. Die 0,40 Millionen Neugierige stürzten auf miserable 1,4 Prozent Marktanteil. Das jüngere Publikum halbierte sich beinahe auf 0,16 Millionen Menschen. Hier minimierte sich die Quote auf enttäuschende 2,3 Prozent. Auch die neue Episode vonblieb bei 0,24 sowie 0,13 Millionen Interessenten hängen. Die Folge waren mickrige Werte von 1,2 sowie 2,4 Prozent Marktanteil.Unterdessen zählte ProSieben zu den Gewinnern des Abends und überzeugte mit dem Detektivthriller. 1,52 Millionen Fernsehende interessierten sich für den Spielfilm und ergatterten somit starke 5,6 Prozent Marktanteil. Der Sender freute sich auch bei den 0,75 Millionen Umworbenen über hohe 11,0 Prozent. Für den Horrorfilmblieben noch 0,54 Millionen Zusehende dran, so dass weiterhin gute 4,4 Prozent Marktanteil verbucht wurden. Die 0,26 Millionen Werberelevanten verschlechterten sich auf annehmbare 7,6 Prozent.