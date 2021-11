Dream  mit Minecraft-Videos zum Erfolg

YouTuber

Man erkennt ihn an einem Smiley, denn sein Gesicht gezeigt hat der erfolgreiche YouTuber bislang nicht.

Der YouTube-Kanal Dream zählt über 27 Millionen Abonnenten. Damit zählt er zu den am schnellsten wachsenden Kanälen in der Geschichte YouTubes, da in einem Jahr mehr als zehn Millionen Abonnenten hinzukamen. Der Content des Kanals besteht dabei aus Videos rund zum Thema Minecraft. Das Markenzeichen des amerikanischen YouTubers ist ein Smiley, das wahre Gesicht dahinter bleibt unbekannt.Bekannt ist, dass Clay am 12. August 1999 geboren wurde und zwei Schwestern sowie einen Bruder hat. Zudem wurde bei ihm ADHS diagnostiziert. Er beendete die Highschool 2018 und lebt in Orlando. Schon das ein oder andere Mal erwartetet die Community einen Face-Reveal des YouTubers, was bislang jedoch nicht geschah. In einem Interview gab er jedoch bekannt, dass der Plan, sein Gesicht zu zeigen, durch die Corona-Pandemie verzögert wurde und dies möglicherweise 2022 der Fall sein würde.Der Kanal wurde 2014 gegründet und schon damals wurden Minecraft-Videos hochgeladen, die jedoch nun nicht mehr auf dem Kanal zu sehen sind. Etwa fünf Jahre lang bewegte sich die Reichweite bei etwa 1.000 Abonnenten. Sein Durchbruch kam im Jahr 2019 mit regelmäßigeren Updates. Aus dieser Zeit stammt das älteste, heute noch abrufbare Video mit dem Titel „this cursed Minecraft video will trigger you…“, welches inzwischen über 16 Millionen Mal geklickt wurde. Dream hatte sich intensiv mit YouTube und dem Algorithmus beschäftigt, was entscheidend zu seinem Erfolg beitrug. Große Aufmerksamkeit erhielt er erstmals nach einem Projekt, um den Zugang zu PewDiePies Minecraft-Welt herauszufinden.Seine Videoreihe, die am bekanntesten ist und die meisten Klicks erhielt, ist Minecraft Manhunt. Hierbei versucht ein Spieler, meist Dream selbst, das Spiel so schnell wie möglich zu beenden, während ein oder mehrere Spieler ihn daran hindern, indem sie versuchen, ihn zu töten. Diese sogenannten Jäger erhalten einen Kompass, der zum Standort des Spielers führt und haben die Möglichkeit auch dann weiterzuspielen, wenn sie eigentlich schon gestorben sind. Viele der Videos dieser Art wurden inzwischen mehr als 50 Millionen Mal aufgerufen. Ganz vorne ist das Video „Minecraft Speedrunner VS 3 Hunters GRAND FINALE“, welches mit 103 Millionen Aufrufen als erstes auf dem Kanal die Marke von 100 Millionen Klicks knackte.Gemeinsam mit den beiden YouTubern GeorgeNotFound und Sapnap bildete sich das sogenannte „Dream Team“. Die Gruppe veröffentlicht oft gemeinsame Videos und verfügt auch über einen eigenen YouTube-Kanal. 2020 gründeten die Drei den Dream SMP, einen privaten Survival Multiplayer Minecraft Server. Andere Minecraft-Creator wie TommyInnit und Wilbur Scoot wurden ebenfalls schon eingeladen. In Form von Livestreams auf YouTube oder Twitch kreieren die YouTuber dort Rollenspiele, die oftmals zum großen Teil improvisiert sind. Im Januar 2021 schalteten über eine Million Menschen zu einem solchen Livestream ein.Dream nahm zudem oft in den monatlichen Minecraft Championships teil, welche von Noxcrew organisiert werden. In diesem Jahr veröffentlichte er zudem drei Songs mit Musikvideos. Im Februar entstand der Song „Roadtrip“ in Kooperation mit PmBata. Im Mai folgte das Lied „Mask“, was jedoch nach Kritik am Text und der Animation im Juni wieder gelöscht wurde. Zusammen mit dem Sänger Alec Benjamin erschien im August schließlich der Song „Change My Clothes“.Die Internetpersönlichkeit gehört zeitgleich zu den am meisten und am wenigsten gemochten YouTubern auf der Plattform. Beispielsweise stand er in der Kritik, als bekannt wurde, dass in seinen Videos teilweise Modifikationen im Spiel vorkamen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhten, bestimmte Items zu erhalten. Auf der anderen Seite wächst sein Kanal weiterhin rasend schnell. Hatten ihn Anfang des Jahres etwa 15 Millionen Menschen abonniert, so sind es nun über 27 Millionen. Zählt man alle seiner sieben Kanäle zusammen, kommt man sogar auf mehr als 36 Millionen Abonnenten und über 2,6 Milliarden Aufrufe.