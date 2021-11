Jesse Eisenberg macht bei «Fleishman Is in Trouble» mit

US-Fernsehen

Der «The Social Network»-Star steigt in dem neuen Hulu-Format ein, in dem auch Lizzy Caplan mitspielt.

Der bekannte Schauspieler Jesse Eisenberg, der unter anderem in «The Social Network» zu sehen war, wird die Hauptrolle in der neuen Serieverkörpern. Eisenberg schließt sich Lizzy Caplan an. Die beiden waren zusammen schon in den Spielfilm «Now You See Me 2» zu sehen.Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Taffy Brodesser-Akner dreht sich die neunteilige Serie um Toby Fleishman, der in die schöne neue Welt des App-basierten Datings eintaucht und dabei den Erfolg hat, den er in seiner Jugend nie hatte, bevor er am Ende seines Medizinstudiums heiratete.Doch gerade zu Beginn seines ersten Sommers sexueller Freiheit verschwindet seine Ex-Frau Rachel und lässt ihn mit den Kindern zurück, ohne zu wissen, wo sie ist oder ob sie zurückkehren will. Während er die Kindererziehung, die Rückkehr alter Freunde, eine lang ersehnte Beförderung im Krankenhaus und all die begehrenswerten Frauen, die Manhattan zu bieten hat, unter einen Hut bringt, wird ihm klar, dass er nie herausfinden wird, was mit Rachel passiert ist, solange er nicht einen ehrlicheren Blick darauf werfen kann, was überhaupt mit ihrer Ehe passiert ist.