Neuer Negativrekord für «Ninja Warrior Germany»

Quotennews

In der Vorwoche wurde noch der Staffelbestwert erreicht, gestern schalteten so wenige Zuschauer für die Sportshow ein wie nie zuvor.



Auch RTL widmet sich der aktuellen Corona-Lage mit einer Sondersendung. Zum Start der Primetime wurde dasausgestrahlt. Tatsächlich war das Interesse groß und es schalteten 2,44 Millionen Zuschauer ein. Somit lag das Spezial mit 8,5 Prozent genau im Senderschnitt. Die 0,94 Millionen Umworbenen sicherten sich zudem hohe 14,0 Prozent Marktanteil.Weiter ging es mit der vorletzten Vorrunde von, was sich in den vergangenen Wochen kontinuierlich gesteigert hatte. So war die Show in der Vorwoche beim bisherigen Staffelbestwert von 2,16 Millionen Fernsehenden gelandet. Dies glich soliden 8,1 Prozent Marktanteil. Auch die 1,00 Millionen Jüngeren waren auf eine hohe Quote von 15,7 Prozent geklettert.Doch vom Rekord in der Vorwoche ging es diese Woche direkt zum bisherigen Tiefstwert, nicht nur dieser Staffel, sondern auch insgesamt. Das Publikum verkleinerte sich auf 1,92 Millionen Menschen, so dass auch die Quote auf passable 7,3 Prozent sank. Die Entwicklung bei den 0,86 Millionen Werberelevanten lief ähnlich ab. Hier waren nur noch gute 12,9 Prozent Marktanteil übrig. Auch das Interesse an der Datingshowwird nicht größer. 0,89 Millionen Neugierige brachten im Anschluss noch mäßige 5,9 Prozent zustande. Bei den 0,40 Millionen Umworbenen ging der Abend mit einer akzeptablen Sehbeteiligung von 9,5 Prozent zu Ende.