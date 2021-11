Das Erste schlägt sich gut gegen Krimi-Konkurrenz im ZDF

Quotennews

In der jüngeren Gruppe zog der Sender sogar an der Konkurrenz vorbei.



Das Erste hat mit den Krimiserien am Freitagabend stets einen nahezu unschlagbaren Gegner. Die Komödiekam gestern zwar nicht an die Konkurrenz heran, schlug sich aber dennoch sehr gut. Mit 4,22 Millionen Fernsehenden stand ein hoher Marktanteil von 14,6 Prozent auf dem Programm. Zudem schoben sich die 0,57 Millionen Jüngeren tatsächlich vor die Krimiserien im ZDF und sicherten sich überzeugende 8,1 Prozent Marktanteil.Im ZDF lagbei 5,92 Millionen Neugierigen, was jedoch mehr als 500.000 Fernsehende weniger als in der Vorwoche darstellte. Folglich sank auch die Quote auf weiterhin starke 20,3 Prozent. Parallel dazu fielen die 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf gute 6,8 Prozent Marktanteil zurück.knüpfte mit 5,07 Millionen Krimifans an und lag noch bei hohen 17,9 Prozent. Das jüngere Publikum sank weiter auf 0,45 Millionen Menschen und die Quote fiel auf 6,3 Prozent.Diepräsentierte sich hingegen sehr stark und stellte den besten Wert seit April auf. Mit 4,84 Millionen Interessenten wurde eine starke Sehbeteiligung von 21,5 Prozent eingefahren. Die 1,22 Millionen Jüngeren schlugen sich mit 19,9 Prozent Marktanteil ebenfalls ausgezeichnet. Ebenfalls der Bestwert seit April war für dasbei einer Reichweite von 2,46 Millionen Menschen drin. Belohnt wurde der Sender mit guten 13,4 Prozent Marktanteil. Zudem waren 0,97 Millionen 14- bis 49-Jährige mit an Bird und sicherten sich eine hervorragende Quote von 19,1 Prozent.