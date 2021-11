[adult swim] startet als on-Demand-Service bei Vodafone

Vermischtes

Der Rollout des neuen Angebots von WarnerMedia soll am 1. Dezember erfolgen.

Das Medienunternehmen WarnerMedia hat angekündigt, zum 1. Dezember die Sendermarke [adult swim] als einen SVoD-Service zu starten. Der Launch erfolgt zunächst bei GigaTV von Vodafone. Der Service umfasst die größten Serien-Hits wie «Rick and Morty», «Robot Chicken» und «Close Enough», Klassiker wie «Samurai Jack» und «Mr. Pickles» sowie Realfilm-Comedies wie «Your Pretty Face Is Going To Hell» oder «The Eric Andre Show». Darüber hinaus stehen auch Neuerscheinungen wie «Teenage Euthanasia», «Birdgirl», «Three Busy Debras» oder das Special «Smiling Friends» auf Abruf zur Verfügung.Vodafone Premium-Kunden erhalten automatisch Zugang zum vollständigen Service, worin unter anderem Special Features sowie mindestens zehn Staffelpremieren pro Jahr enthalten sind. Auch Vodafone GigaTV-Abonnenten erhalten ein Einstiegsangebot mit einer großen Auswahl an Serien sowie mindestens drei Staffelpremieren pro Jahr.„Der neue SVoD-Service wird die ultimative Adresse für alles rund um [adult swim]. Langjährige Fans dürfen sich auf exklusive Inhalte und die Premieren von Special-Episoden unserer erfolgreichsten Serien freuen, aber auch auf ein Wiedersehen mit ihren Lieblingsshows, die lange nicht ausgestrahlt wurden. Neue Zuschauer finden dank der einzigartigen Programmvielfalt erstmals eine umfassende Einführung in die Welt von [adult swim], ihren subversiven Humor und die stilistisch diversen, vielfach preisgekrönten Animationen“, erklärt Mark Taynton, Senior Manager [adult swim] EMEA bei WarnerMedia.Lars Riedel, Head of TV & Entertainment bei Vodafone, fügt hinzu: „Unser Neuzugang richtet sich vor allem an Fans von makabrem Humor und hochwertigen Zeichentrickformaten. Ich freue mich sehr, dass wir unser Content-Angebot auf GigaTV mit WarnerMedias Sendermarke [adult swim] erweitern können. Über das Abruf-Angebot wird es künftig auch exklusive Inhalte und Premieren für unsere Kunden geben.“