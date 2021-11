«Bin ich schlauer als Lukas Podolski?»: Interessiert keinen

Quotennews

Die siebte Ausgabe von «Bin ich schlauer als...?» bei RTL könnte wohl die Letzte gewesen sein. Mit grausamen Reichweiten und noch schlechteren Quoten war der Samstagabend zum Verstecken.

An dieser Story ist wohl nichts noch zu beschönigen. RTL sendet das siebte Mal die Show «Bin ich schlauer als...?», dieses Mal im Format. Die ersten fünfmal lief das Format am Freitagabend und nun zum zweiten Mal am Samstagabend. Warum? Gute Frage, denn seit dem Umstieg auf Samstagabend läuft es für die Show mehr als miserabel. Gut, bereits zuvor sank das Interesse. Angefangen bei der «Bin ich schlauer als Günther Jauch?»-Version mit 3,09 Millionen Zuschauern fielen die Zahlen bis zur letzten Freitagsshow und «Bin ich schlauer als Peter Klöppel?», mit noch 2,75 Millionen Zuschauern. Somit zeigte sich zwar ein negativer Trend, jedoch keinesfalls ein zwangsweiser Wechsel des Sendeplatz.Und RTL verbrennt sich mit dem Samstagabend weiter die Finger. Bereits die letzte Show, «Bin ich schlauer als die Zarrellas?», sicherte sich am 25. September nur 1,55 Millionen Zuschauer und noch schlimmer, nur 0,5 Millionen Zielgruppen-Zuschauer. Auch der zweite Samstags-Versuch konnte an diesem miesen Abschneiden nichts ändern. Die gestrige Folge mit Ex-Fußball-Profi Lukas Podolski generierte bodenlose 1,07 Millionen Zuschauer und daher einen Marktanteil von 3,8 Prozent. Wenn nun ein klitzekleines Detail als positiv herausgestellt werden soll, die 0,5 Millionen aus der Zielgruppe blieben konstant, wobei jedoch hier der Marktanteil von 9,5 Prozent aus dem September auf gestrige 7,0 Prozent fiel.Dass gestern schlichtweg nicht genug Menschen den Fernseher einschalteten, damit kann sich bei RTL niemand herausreden. Fernab von den Primetime-Angeboten von VOX Sat.1 und ProSieben , die alle besser liefen als die RTL-Show, lief nahezu der gesamte Wintersport-Tag im Ersten besser als die Show um 20:15 Uhr. Im eigenen Tages-Vergleich holten vor der Primetime sämtliche Formate ab 16:45 Uhr mehr Zuschauer. Bei sämtlichen Umstrukturierungen, Konzeptänderungen und sonstigen Planungen bei RTL, hätte sich wohl mal lieber jemand der Show «Bin ich schlauer als...?» angenommen.