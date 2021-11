Netflix kauft VFX-Firma

Wirtschaft

Beide Unternehmen arbeiten schon Jahre erfolgreich zusammen.

Netflix schnappt sich den führenden Anbieter von visuellen Effekten Scanline VFX. Das Unternehmen, das bereits an Netflix-Originalen wiesowie an Filmen für Marvel, DC und andere mitgewirkt hat, hat eine Vereinbarung zur Übernahme bekannt gegeben. Die finanziellen Bedingungen des Pakts wurden nicht bekannt gegeben. Das Geschäft soll im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen.Netflix wird Scanline VFX als eigenständiges Unternehmen betreiben, das weiterhin mit einer Vielzahl von Kunden zusammenarbeiten wird. Scanline VFX wurde 1989 in München gegründet und unterhält auch Standorte in Los Angeles, London, Vancouver, Montreal, Stuttgart und Seoul.Es ist der zweite große M&A-Deal im VFX-Bereich in diesem Monat, nachdem der Anbieter von Spieleentwicklungssoftware Unity angekündigt hat, Peter Jacksons Technologie- und Werkzeuggeschäft Weta Digital für 1,625 Milliarden Dollar zu kaufen.