Peacock verlängert «We Are Lady Parts»

US-Fernsehen

Die Serie ist bereits seit Mai in dem Streamingangebot enthalten.

Etwas überraschend verlängerte Peacock die Serie, die bereits seit Mai 2021 bei dem Stramingangebot zum Abruf bereit steht. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Serie in Großbritannien bei Channel 4 zu sehen ist. Die Serie handelt von einer fiktiven muslimischen Frauen-Punkband, die in London auftritt."Ich bin so unglaublich glücklich und aufgeregt, dass ich die Möglichkeit habe, eine zweite Staffel von «We Are Lady Parts» zu drehen", sagte Serienschöpferin, Regisseurin und Autorin Nida Manzoor in einer Erklärung. "Ich kann es kaum erwarten, wieder in die Welt der Band einzutauchen und tiefer in ihr Leben einzutauchen. Erwarten Sie mehr Verrücktheiten, mehr Musik und mehr Höhenflüge."«We Are Lady Parts» wurde kürzlich für zwei Gotham Awards nominiert, unter anderem für die bahnbrechende Kurzfilmserie und die herausragende Leistung in einer neuen Serie für Anjana Vasan. Die Serie wird von Working Title Television produziert, das zu NBCUniversal International Studios, einer Abteilung der Universal Studio Group, gehört. Die Serie wird international von NBCUniversal Global Distribution vertrieben.