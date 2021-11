«Grill den Henssler» kämpft sich langsam nach oben

Quotennews

Die Kochshow war nicht besonders gut in die neue Staffel gestartet und steigert sich nun langsam.



Das Paar bestehend aus Schauspieler Frederik und Moderatorin beim «Sat.1 Frühstücksfernsehen» Anna Lau trat gestern gemeinsam beian. Unterstützt wurden die beiden von «4 Blocks»-Schauspieler Kida Khodr Ramadan. Die neue Staffel der beliebten Kochshow war relativ schwach gestartet und kam erst in der vergangenen Woche langsam in Fahrt. Mit 1,35 Millionen Fernsehenden verbesserte sich VOX auf gute 5,3 Prozent. Die 0,47 Millionen Jüngeren landeten bei soliden 6,9 Prozent.Dieser beginnende Aufwärtstrend bestätigte sich nun langsam, aber sicher auch in dieser Woche. Die Reichweite erhöhte sich auf 1,41 Millionen Menschen, so dass der Marktanteil nun bei 5,4 Prozent lag. Auch das jüngere Publikum wurde etwas größer und bestand nun aus 0,49 Millionen Umworbenen. Hier sank die Quote jedoch auf 6,8 Prozent. Das Magazinüberzeugte im Anschluss noch 0,51 Millionen Zuschauer, was knapp überdurchschnittliche 4,9 Prozent zur Folge hatte. Die 0,17 Millionen Werberelevanten landeten bei akzeptablen 5,6 Prozent.Seit einigen Wochen wiederholt Kabel Eins zur Primetime die Showund verbesserte sich damit stetig. So war man gestern nun bei 0,97 Millionen Interessenten angelangt, was einer passablen Sehbeteiligung von 3,0 Prozent entsprach. Die 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährigen machten von zuletzt 4,3 Prozent einen deutlichen Sprung auf solide 4,9 Prozent Marktanteil.