Free-TV-Premiere von «Fast & Furious» gegen die «Avengers»

Quotennews

Das Filmprogramm bei RTL und ProSieben lockte am gestrigen Abend einen Großteil der Fernsehzuschauer.



Auch der gestrige Fernsehabend bot eine reichliche Auswahl an verschiedenen Spielfilmen. RTL hatte die Free-TV-Premiere des Actionfilms «Fast & Furious: Hobbs & Shaw» ► im Programm und überzeugte damit 2,08 Millionen Fernsehende, was RTL zum gefragtesten der privaten Sender machte. Man sicherte sich eine annehmbare Quote von 7,0 Prozent. Die 1,00 Millionen Jüngeren landeten mit 12,2 Prozent knapp über dem Senderschnitt. Während die Reichweite mit der Actionkomödieauf 0,79 Millionen Menschen sank, verharrte der Marktanteil weiterhin bei 7,0 Prozent. Die 0,33 Millionen Umworbenen fielen auf passable 10,2 Prozent zurück.ProSieben sicherte sich mit dem Superheldenfilm «Avengers: Infinity War» ► zwar weniger Zuschauer, nämlich 1,69 Millionen. Für den Sender bedeutete dies jedoch eine starke Sehbeteiligung von 6,0 Prozent. Auch die 0,90 Millionen Werberelevanten ergatterten hohe 11,7 Prozent Marktanteil. Mit dem Bibeleposkletterte die Quote bei einem Publikum von 0,55 Millionen Interessenten sogar auf herausragende 7,3 Prozent. Bei den 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging der Abend mit 11,4 Prozent zu Ende.RTLZWEI startete mitin einen Abend voller Thriller. 0,71 Millionen Neugierige bedeuteten hier einen passablen Marktanteil von 2,4 Prozent. Die 0,23 Millionen Umworbenen blieben hingegen bei einer schwachen Quote von 2,8 Prozent hängen. Der Thrillersteigerte sich mit 0,40 Millionen Zusehenden auf einen guten Marktanteil von 3,0 Prozent. Für die 0,12 Millionen Jüngeren sah es mit 3,3 Prozent weiterhin mau aus.