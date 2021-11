«Todesengel»: Nächster «Solo für Weiss»-Film in Arbeit

TV-News

In zehn Tagen wird der sechste Film der «Solo für Weiss»-Reihe ausgestrahlt, bereits jetzt finden die Dreharbeiten für einen siebten Film statt.

Noch bevor am Montag, 29. November, der insgesamt sechste Film der-Reihe im ZDF ausgestrahlt wird, hat der Mainzer Sender bekannt gegeben, dass derzeit in Lübeck, Kiel, Hamburg und Umgebung ein weiterer Film mit dem Arbeitstitel „Todesengel“ entsteht. Darin ermittelt Hauptdarstellerin Anna Maria Mühe alias Nora Weiss an der Seite ihres neuen Kollege Ben Salawi (Camill Jammal) im Fall eines ermordeten Lübecker Psychologie-Professors. Gunnar Fuß inszeniert das Drehbuch von Mathias Klaschka. Für die Produktion ist erneut Network Movie verantwortlich, Jutta Lieck-Klenke ist Produzentin.Sicher dürfte sein, dass diese Geschichte sehr gute Einschaltquoten einfahren wird. Zuletzt lockten die Filme „Für immer schweigen“ (2019) und „Schlaflos“ (2020) 5,91 und 5,40 Millionen Zuschauer zum ZDF. Es wurden Marktanteile von 18,4 und 17,3 Prozent gemessen. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel das Ergebnis etwas durchwachsener aus, auf tolle 7,2 Prozent folgten mäßige 4,7 Prozent.Der sechste Film „Das letzte Opfer“ wird wie erwähnt nächsten Montag um 20:15 Uhr ausgestrahlt, bereits ab dem 22. November steht der Film in der ZDFmediathek auf Abruf bereit. Darin wird Kurt Böhnisch (Hannes Hellmann), Noras Chef, in den Ruhestand verabschiedet und nimmt sich noch während seiner Abschiedsfeier das Leben. Das LKA Kiel befindet sich im Schockzustand. Kurz nach Böhnischs Suizid wird eine Frauenleiche in Lübeck gefunden. Nora entdeckt Ähnlichkeiten mit einem ungeklärten Frauenmord in Rostock. Böhnisch hatte vergeblich nach seiner Tochter gesucht, die in Rostock lebte und vor zwei Jahren spurlos verschwand.Wurde auch sie das Opfer eines Verbrechens? Gemeinsam mit Simon Brandt (Jan Krauter) von der Kripo Lübeck geht Nora Weiss der Sache nach, stößt bei den Kollegen in Rostock allerdings auf eine Mauer des Schweigens und auf einige Widersprüche in den bisherigen Ermittlungen. Während sie der Wahrheit immer näherkommt, nimmt der Täter Nora ins Visier. In weiteren Rollen spielen unter anderem Peter Jordan, Florian Lukas, Inka Friedrich, Tilman Strauß und Oana Solomon. Esther Bialas inszenierte das Drehbuch von Mathias Klaschk.