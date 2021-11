VOD-Charts

Überraschung: «Squid Game» muss den Platz an der Sonne abgeben.

Seit kurzem gibt Branchen-Primus eigene wöchentliche Top10-Listen heraus, wobei man die Wahl zwischen globalen und länderspezifischen Rankings hat. Angegeben werden vier Kategorien – Film (Englisch), Filme (Nicht-Englisch), Serien (Englisch) und Serien (Nicht-Englisch). Netflix rückt aber auch weiterhin keine absoluten Aufrufzahlen aus, sondern gibt lediglich die kumulierte Sehdauer in Stunden an, folglich: Filme und lange Serien haben eine höhere Chance aufzutauchen als kürzere Sitcoms. Bei den Länderlisten werden lediglich die Titel ohne Angabe von Einheiten angegeben. Genauere Informationen über Reichweiten bleibt Netflix weiterhin schuldig. Zur Erinnerung: Die angegebenen 111 Millionen Views, die «Squid Game» in den ersten vier Wochen nach der Veröffentlichung generierte, fußen auf der Grundlage, dass mindestens zwei Minuten der Serie angeschaut wurden. Netflix gab nun an, dass die südkoreanische Serie in den ersten 28 Tagen 1,65 Milliarden Stunden gestreamt wurde, das entspricht über 188.000 Jahren. So viel sei vorweg genommen: «Squid Game» schafft es in dieser Woche trotzdem nicht auf Platz eins.Für absolute Reichweiten muss man sich weiterhin auf Marktforschungsunternehmen wie Goldmedia halten. Es gibt für den Zeitraum zwischen dem 12. und 18. November an, dass 1,31 Millionen Zuschauerverfolgt haben, was für Rang zehn in dieser Woche reicht. Auf 1,33 Millionen Klicks kommen jeweils die Apple-Serie, deren zweite Staffel vor einem Monat endete, und. Sie teilen sich somit Platz acht. Der siebte Platz geht mit 1,59 Millionen Aufrufen an die Prime-Video-Serie, deren zweite Staffel vergangenen Freitag debütierte.Weiter geht es mit, das in der 46. Kalenderwoche 1,62 Millionen Klicks verzeichnete. Zurück in die Top10 kehrt der Netflix-Titel, der 1,64 Millionen Zuschauer unterhielt, was zu Platz fünf führte. Der erste Titel, der in dieser Woche mehr als zwei Millionen Aufrufe einfuhr, ist die Serie, die seit Woche in dieser Liste vertreten ist.Eine kleine Überraschung folgt auf Rang drei, denn diesen nimmt der Seriensiegerein, der 2,37 Millionen Mal angeschaut wurde. Bei Netflix liegt der Serienhit weiter auf Platz eins in Deutschland. Geschlagen wurde «Squid Game» unterdessen von, das laut Goldmedia 2,41 Millionen Mal angeschaut wurde. Spitzenreiter in dieser Woche ist der Filmneustart. Der Blockbuster mit Gal Gadot, Ryan Reynolds und Dwayne Johnson kam seit dem 12. November auf eine Bruttoreichweite von 3,09 Millionen. Laut Netlfix wurde der Film zwischen dem 8. und 14. November weltweit mehr als 148 Millionen Stunden gestreamt.